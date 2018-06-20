華孚股東會改選董監事 苗豐強子苗華久入列董事 明年成立審計委員會

金屬機殼廠華孚週三 (20 日) 召開股東常會，通過去年財務決算表冊與盈餘分派案，並全面改選董監事。去年的 EPS 為 0.5 元，將配發 0.3 元的現金股利。新任董事席次中，董事長蔡豐賜從神基 (3005) 代表人轉個人、神基維持兩席代表人，除了神基董事長黃明漢之外，集團董事長苗豐強小兒子苗華久入列，獨立董事則三上三下，新任者為資誠會計師事務所資深顧問劉銀妃、神達電腦顧問陳漢炯以及閎鼎資本董事總經理游永桂，至於監察人三席今年均改為聯捷投資，代表人則維持原來的姜家宏等三人。



股東會中，有小股東提議增加配息。董事長蔡豐賜表示，由於公司對未來業務的拓展相當樂觀，因此去年開始蓋新廠區，並將於 7 月份開始陸續投產。其中，昆山二廠投入約 3 億元資金，馬鞍山第一階段也投入 5 億元資金，擴張的腳步積極，對資金的需求也殷切。



他說，身為股東的他，也不滿意今年的現金股利，但還是要著眼長期的營運發展，希望股東體諒，支持公司長期業務的發展。此外，蔡豐賜指出，為了強化公司治理，華孚明年將建立薪酬委員會與審計委員會，將監察人改為審計委員會，按照規定由獨立董事出任審計委員，因此，明年將會把三席監察人取消，增加董事席次，並正式成立審計委員會。