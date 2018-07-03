恒指半日跌789.19點 28000失而復得

港股在下半年首個交易日，人民幣大挫，恒指低開338點，上午約11時20分後，港股跌穿28000點，恒指暫時最多跌964點，見27,990.45點。恒生指數中午收報28,165.92點，跌789.19點，跌2.73%；恒生中國企業指數10,696.45點，跌376.55點，跌3.4%。
騰訊控股(00700-HK)中午收報384.8元，跌9元，跌2.285%；匯豐控股(00005-HK)報71.8元，跌1.8元，跌2.446%；友邦保險(01299-HK)報66.75元，跌1.85元，跌2.697%。
中資金融股顯著下滑，建設銀行(00939-HK)跌破7元，報6.99元，跌3.586%；工商銀行(01398-HK)報5.67元，跌3.4%；中國銀行(03988-HK)報3.8元，跌2.314%；招商銀行(03968-HK)跌4.15%，報27.75元。中國平安(02318-HK)跌3.67%、中國人壽(02628-HK)跌2.914%。
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