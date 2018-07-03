明年3個周六補班日 台股可望不開市

明 (2019) 年行政機關辦公日曆表昨 (2) 日出爐，全年共有 6 個連假，但因為連假，1/19、2/23、10/5 等三個周六將補班，金管會主委顧立雄今 (3) 日表示，雖然明年周六要補班，但金管會已與券商公會溝通，明年周六補班時，台股應該可以不用開市。

明年總放假日數 115 日，其中，3 日以上的連續假期共有 6 個。6 個連假分別為：農曆除夕及春節 (2/2-2/10 共 9 日)、和平紀念日 (2/28-3/3 共 4 日)、兒童節及民族掃墓節 (4/4-4/7 共 4 日)、端午節 (6/7-6/9 共 3 日)、中秋節 (9/13-9/15 共 3 日) 及國慶日 (10/10-10/13 共 4 日）。

而因為連假，訂於 1/19、2/23、10/5 等三個周六將補班。

關於美國商會之前曾建議周六補班，取消台股交易，以與國際慣例接軌並降低交割風險一案，顧立雄今天表示，金管會已與券商公會溝通過，明年周六補班時，台股應該可以不用開市。且券商公會理監事會已做過討論，提出一些技術性問題，例如周六補班，但匯市、銀行都正常交易，可能衍生的交割問題，這些問題金管會都將協調解決，預期明年就可以看得到周六補班不開盤。