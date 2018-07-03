外資調升台積電評等 自「中立」上調至「正面」

週一 (2 日) 台積電 ADR (TSM-US) 下跌 29 美分 (-0.8%) 至 36.27 美元，儘管如此，海納國際集團 (Susquehanna Financial Group) 分析師 Mehdi Hosseini，將台積電 (2330-TW) 評級從「中立」上調至「正面」。

台積電 ADR 股價走勢

Hosseini 表示，他對台積電在 AI 方面的機會保持樂觀態度，估計台積電將從「客製化」晶片中獲益，並認為公司可因此開發更多樣化的客戶。

Hosseini 認為，台積電估將從原本的 Apple(AAPL-US)(TSM 生產 Apple 設計的 iPhone 和 iPad 晶片)、 Nvidia(NVDA-US)、 HiSilicon、(為華為設計晶片的部門)、高通 (QCOM-US)、和聯發科 (2454-TW) 等大客戶，進一步拓展到大型雲端解決方案提供者 (Cloud Service Provider,CSP) 像是谷歌 (GOOGL-US) 和 Azure 等客戶。

Hosseini 估計，在這波 AI 浪潮之中，台積電將會受惠最多。

「如今我們終於從智慧手機的消費者時代，遷移到由商業趨動的 AI。」競爭者方面，台積電與三星電子 (005930-KR) 將競爭這部分產業的業務。

據報告顯示， 2020 年 AI 可占到總收入的 20 至 25%。AI 客戶可區分為前驅型的科技企業，和後端雲端服務提供商、私有雲、OEM 和 Fabless 等群體。最引人注目的是，台積電在這兩類族群中僅有少數客戶，未來能拓展的潛在業務空間，正引動市場遐想。

展望未來，Hosseini 認為，AI 相關營收貢獻 (到 2019 年中期實現) 將帶來台積電頂級客戶的變化，同時也能幫助整體公司營收的多樣性。

此外，Hosseini 還認為 5G 將成為台積電的營收動能。在 2019 年 AI 帶動的營收之後，接續到 2020 年的 5G 將提高營收成長。