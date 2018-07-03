康控Q2營收上看14億元年增可望翻倍 下半年逐季加溫

康控 - KY (4943-TW) 今年營運回溫，累計 1 至 5 月營收已達 19 億元、年增 102.6%，創歷史同期新高；法人預估，今年 6 月營收將與 5 月 4.6 億元相當，第 2 季營收可望上看 14 億元，較去年同期翻倍成長，下半年營運將逐季增溫，全年可望成長 20-30%。

康控 - KY 表示，6 月營收可望較去年同期好，第 2 季受匯率影響不大，實際獲利需再評估，下半年產線雖不到滿載，但是看好接單動能，營運有望逐季增溫。

康控 - KY 日前股東會指出，今年聲學、汽車訂單穩，聲學產品預計 7 月開始量產，高峰期將落在 9、10 月，全年營收目標年增 20-30%，獲利力拚年增 20%。

康控第 1 季營收為 9.3 億元，第 2 季營收估可達 14 億元，季增率高達 5 成，較去年同期則成長 1 倍，獲利方面法人也看好將同步上揚，第 1 季純益為 2800 萬元，每股純益為 0.26 元，第 2 季獲利在規模放大帶動下，表現可期。

康控為了搶攻聲學市場，宣布將增資發行新股 120.3 萬股，以 1 股普通股換發啟宏 6 股普通股，換股後康控 - KY 將持有啟弘 722 萬餘股，約占啟弘股權 57.76%，啟弘則持有康控 - KY 約 1.11% 股份。

康控 - KY 認為，啟弘擁有業界領先的微機電技術，未來可望著重在 ODM ，與康控 - KY 生產能量結合，發揮綜效打團體戰；法人以康控 - KY 及啟弘現有產品及客戶預估，將首攻 Google 智慧音箱，未來將進一步拓展到無線耳機新客戶。

康控 - KY 今日股價開盤立即攻上 300 元大關，早盤最高來到 312.5 元，漲幅 一度達 6.8%。

若投資人看好康控後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：康控國泰 7A 購 01 (077553-TW)、康控元大 7A 購 02 (076560-TW)、康控統一 7A 購 01 (074763 -TW) 等。