認真投入那麼久，成果感覺還是零？比「堅持到底」更重要的事

文 / 《經理人月刊》葉冠玟

不少成功學大師、企業家常常強調「努力」的重要，市面上無數書籍、演講都不斷倡導「成功的本質，就是失敗後繼續努力」，把成功和努力、堅持畫上等號。但當你無時無刻都在收發 email、回群組訊息；拼命趕在一個個截止期限到來前，把事情做完……，儘管維持著緊湊的工作或生活節奏，心裡會不會質疑，為什麼我努力了這麼久，還是沒有得到我想要的成就？

但你有沒有思考過，自己究竟為了什麼而努力？

避免愈努力愈受挫，及早檢視、修正方向

《放棄的力量》作者之一，同時也是心理治療師艾倫．柏恩斯坦（Alan Bernstein）以自己為例，他過去一直以當文學博士為目標，但在過程中發現自己喜歡的是和人互動、傾聽同學和朋友的心事，對於做研究、教學生讀文學作品，反而興趣缺缺，可是又覺得努力這麼久，直接放棄太可惜，所以還是一路拚到研究所，眼看自己即將拿到博士學位，只差一步就能達標，他卻突然意識到，這樣下去根本不能帶給他真正的滿足及繼續努力的動力。

因此，他放棄了長久以來的目標或夢想，把寫到一半的論文丟在一旁，轉而攻讀社工相關的碩士學位，最終找到了自己真正想從事的工作──心理治療師。

「你堅持在錯誤的事情上愈久，離真正想追求的成功愈遠，而且會變得愈來愈不快樂。」

換句話說，如果方向錯了，再怎麼努力都可能是徒勞無功。

其實，在投入努力與堅持之前，你要做的是好好檢視目標，了解這個目標是不是你真正想要的，或這個勝利是否值得你投入這麼多心力；其次，即便努力到一半，發現方向錯了，不要害怕「放棄」。

雖然「堅持下去」往往被視為一種美德，「放棄」容易被理解成消極的同義詞，「不過，當某個目標顯然無法達成、你的人生道路轉變為一條死巷時，放棄能幫助你更快回到正軌。」

拚命付出、過度焦慮，易造成過勞影響成果

另一方面，「太努力」也可能招致反效果，讓你愈走愈累。

《你快樂，所以你成功》指出，全心投入工作和生活，付出的高昂代價就是「過勞」，而這在心理學上的定義是：筋疲力盡，情緒耗竭，甚至會產生「解離（與自己產生疏離感、自我感消失）」的現象，讓你無法順利完成工作。

此外，造成人們龐大壓力的，其實也不是永遠清不完的工作事項，而是擔心事情做不完的焦慮，而這擔憂會導致你把事情「災難化」。你可能會不斷想像所有最糟的情況，像是「如果我把這個案子搞砸了，就會被炒魷魚，然後我就會沒收入，繳不出房貸，最終無家可歸。」

心理學家卡蘿．德威克（Carol Dweck）的研究還證實，如果心裡相信某項任務會讓人疲累，那它就會成真。

努力、積極招來反效果？高度壓力恐導致身心耗竭

人們通常不會把平靜、放鬆這類低強度、消極的情緒跟「成功」聯想在一起，總覺得隨時保持在積極、熱情等等高強度的情緒中，才能完美達陣。

但史丹佛大學（Stanford University）心理學教授艾瑪．賽佩拉（Emma Seppälä）研究發現，無論是正面或負面情緒，唯有讓自己維持在低強度的情緒中，才可能心平氣和地面對前方挑戰，冷靜地從旁觀察，做出準確的判斷。對此，心理學家通常會將情緒分成「正面 / 負面」「高強度 / 低強度」兩種向度來解釋。

許多人受到堅持的迷思洗禮，相信自己距離成功「只差一步」，只要再努力一點就好了，但其實有時你需要的，不是一直努力，而是懂得告訴自己「停下來休息一下」「這樣已經夠好了」。 《放棄的力量》認為，

「人們需要的，從來就不是堅持到底，而是學會放棄。」

學習同時擁有堅持和放棄的能力，把心力放在最需要關注的事情上，你才有可能脫離無止盡的高壓狀態，真正發揮本事。

資料來源 / 經理人月刊

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 6 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 6 月

更多精彩內容請至 《經理人月刊》