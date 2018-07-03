你給人的「第一印象」是？30 年職涯，我認為最實用的溝通技巧

文 / 《經理人月刊》葉冠玟

你會在意自己在別人心中的第一印象嗎？「對話開始的前 4 分鐘，將決定人與人之間的關係。」曾任日本可口可樂（Coca-Cola）廣告部經理、現為溝通及談判課程講師的箱田忠昭強調。

也就是說，如果能在 4 分鐘內留下好印象，之後要維持良好互動相對容易；相反地，如果一開始就被認定是「無趣」「沒禮貌」的人，幾乎百分之百會被歸到「謝謝，再聯絡」的類別。就算之後想扭轉第一印象，也是難上加難。

箱田從自己過去近 30 年的職場及教學經驗出發，歸納出無論何時、何地、對象是誰都能適用的兩個溝通技巧：

1. 主動攀談要勾起「虛榮心」

想在短時間內建立關係，與其等對方先開口搭話，不如好好思考「如何主動出擊留下好印象」。

像是曾任美國總統的約翰 ‧ 甘迺迪（John Kennedy），在宴會上，總會面帶微笑地主動走近別人，並在雙方簡單自我介紹完後，問候「最近好嗎？我聽說過很多你的豐功偉業」「我一直想找機會，跟你聊聊你在做的事情。」從能挑起對方虛榮心的問候方式，帶出「對方能夠侃侃而談」的話題。

先釋出善意，對方才會對你產生好感，之後不管是延續話題，若是讓對方願意跟你分享，都會變得容易許多。

2. 對話時避免唱反調

試想，如果你的言論遭受否定，或是不認同對方的說法時，你可能會忍不住想反駁，試圖說服對方。但是，在「想和對方建立交情」的前提下，請記得溝通大師戴爾 ‧ 卡內基（Dale Carnegie）的對話原則 ── 避免爭辯。

「別『贏』了爭辯，卻『輸』了人際關係。」箱田表示，如果心中常常浮現「才沒那回事」「你說的不對」的想法，對建立關係沒有好處。

與人交往一定要多試著「先正面接納他人意見，找出能認同的部分給予肯定」。千萬不要隨口說出否定性的言論，因為不顧他人感受，讓對方覺得你愛唱反調時，很容易讓氣氛陷入冰點，被列入拒絕往來戶。

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（本文取材自《讓你在乎的人都喜歡你》，方言文化出版；經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 6 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 6 月

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