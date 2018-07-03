一味的樂觀，無助於你的人生！正面思考跟你想的不一樣

文 / 《經理人月刊》高士閔

電影《型男飛行日誌》有一幕，即將被辭退的員工對主角喬治．克隆尼（George Clooney）咆哮，我現在每周可領 1700 美元，但失業後一周只能領 250 美元救濟金，女兒生病也無法看醫生，因為付不起醫藥費。

克隆尼卻回覆，你很在意能否成為女兒靠山，但小孩崇拜父母，不是因為賺多少錢，而是父親是否勇於追逐夢想。你大學副修廚藝，現在卻在一份不曾感到快樂的崗位工作，此時正是你重獲兒女目光的時刻。該員工很震撼，發現自己只想到負面影響，在勸說之下，開始對未來充滿希望。

盲目相信會有好結果，反而忽略風險管理

然而，只有正面思考不會使現況變好，經濟的壓力依舊存在。這時他能做的，一是跟公司爭取金錢上的輔助，二是趕快找下一個工作機會。

《失控的正向思考》作者芭芭拉．艾倫瑞克（Barbara Ehrenreich）提及，類似「保持正向態度，找工作時不僅心情更愉悅，一定會更快出現更好的結果」等看法，其實完全沒有科學依據。

比如說《祕密》提及的「吸引力法則」，指人如果能正向思考，好事就會發生。書中引用量子物理學，解釋人能以自由意志控制事情發生。但諾貝爾物理獎得主默里．蓋爾曼（Murray Cell-Mann）卻反駁，「量子連我們身體裡的細胞都控制不了，更不用說改變物質世界了。」

舉例來說，如果真如《積極思考的力量》所述，想像什麼，什麼就會發生，2009 年美國次級房貸風暴就不會爆發，因為當時幾乎全美國人都深信房價不會往下掉，只會繼續高漲。當時美國房地產協會（National Association of Realtors）首席經濟專家大衛．樂瑞（David Lereah）甚至還出書，教社會大眾如何把房市當「提款機」，但最後反讓大眾落入樂觀偏誤（positivity bias），相信一切順遂，忽略警訊，產生金融風暴。

正面思考會吸引好的結果？「已經成功」的想像讓人鬆懈

紐約大學（New York University）心理學教授加布里埃爾．歐廷珍（Gabriele Oettingen）為了研究正向思考是否會使人充滿動力，找來 164 位女大學生，分為兩組，讓她們進行正向和負面的想像，再觀察其收縮壓。收縮壓愈低，代表愈放鬆，精力與積極度愈小。

想像穿漂亮的高跟鞋走在路上，獲得大家注目：

持續正面思考，讓人誤以為想像即現實，反而令人鬆懈，降低行動的積極程度。

想像穿高跟鞋的痛苦，像腳磨出水泡：

正面和負面都思考，讓人理解想像和現實的差距，容易激發行動，以達成夢想。

錯把幻想當成現實，會削弱人的行動力

《正面思考不是你想的那樣》作者加布里埃爾．歐廷珍（Gabriele Oettingen），曾找來 83 名男性大學畢業生，請他們寫下找到工作的正面想像，同時也請他們評估這些想像進入腦海的頻繁程度，分數從 1 分（很少）到 10 分（經常）。

兩年之後，歐廷珍再度確認受試者現況。結果發現，愈是頻繁想像自己獲得工作的學生，投的履歷愈少，也愈少成功，得到的薪水也比較少正面思考的同學來得少。

這不代表不需要正面思考，艾倫瑞克認為，負面或正向思考，都只是情緒，會使我們把錯覺當現實。想取代這兩種思考，歐廷珍提出「心智對比」（mental contrasting），先想像，再思考哪些現實會阻礙目標成真。具體作法是列出 WOOP：

1. 寫下願望（wish）： 比如說，你希望明天提早一個小時進辦公室回郵件。

2. 預想結果（outcome）： 提早回完郵件，能早點下班。

3. 舉出障礙（obstacle）：例如，今天晚上跟同事一起參加社交聚會，導致太晚回家。

4. 擬定計畫（plan）： 怎樣做，才能克服障礙並達成目標，像太晚睡，早點到公司，腦袋也昏昏沉沉，不如睡晚一點，養好體力，讓下午工作效率提升。

總結來說，唯有當你正視阻礙，發現難度和代價超過你的樂觀預期，如果你能夠依照現實調整、修正，才能提升達成目標的成功機率。

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（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 6 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 6 月

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