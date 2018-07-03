人事再度巨震：特斯拉首席工程師也離職了！

「重度拖延症」患者馬斯克的特斯拉，終於實現單周 5000 輛 Model 3 生產目標。然而此時的特斯拉，卻再度面臨人事巨震。

近日，特斯拉官方發布聲明，稱公司首席工程師 Doug Field 即將離職。聲明提及，在特斯拉工作了近五年之後，Doug Field 即將開始新的生活，「感謝 Doug 多年來的辛勤工作，感謝他為特斯拉所做的一切。」

與此同時，美國證券監督交易委員會（SEC）最新文件顯示，Field 已出售超過 100 萬美元的特斯拉股票。

據華爾街日報，自 2013 年離開蘋果公司加盟特斯拉以來，菲爾德一直是該公司的關鍵領導者，負責監督特斯拉汽車的所有工程。馬斯克在早前的推特中就曾表示，Field 是世界上最有天賦的汽車工程師之一。

當年將 Field 從蘋果挖角過來，曾被認為是馬斯克的勝利。馬斯克對特斯拉懷有遠大抱負，而 Field 也曾在福特汽車公司和賽格威公司工作，使他在技術和汽車領域都有獨到的經驗。

而就在一天前，特斯拉的首席資訊官 (CIO) Gary Clark 也辭職了。今年初，特斯拉任命首席會計官 Eric Branderiz 擔任首席財務官，但他也於今年 3 月離職，職位目前仍空缺。

現在，特斯拉麵臨眾多高管職位空缺的情形，包括首席營運官（COO）和首席營銷官（CMO）等。該公司的高管團隊僅限於首席執行官埃隆 · 馬斯克、首席技術官 JB Straubel 和首席人事官 Gabrielle Toledano。

今年 4 月，特斯拉自動駕駛主管 Jim Keller 離職。Keller 於兩年前加入特斯拉，在晶片開發方面有專長，且離職前擔任特斯拉副總裁。特斯拉在自動駕駛人才爭奪戰中，失去一員大將。

而在 Keller 之前，特斯拉在今年前四個月就已遭遇 7 次高管離職事件，2017 年也有大約 20 名高管離職。在過去五六年裡，特斯拉已有大約 50 名副總裁級別或其它高管離職（下表為部分特斯拉離任高管名單）。

市場出現質疑，稱特斯拉高層的穩定性可能是該公司最大的問題之一。