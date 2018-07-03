分析師：美國沒有100%國產車 加徵關稅將衝擊所有新車銷售

如果川普政府打算對所有進口汽車產品加徵關稅，那麼所有在美國銷售的新車將花費更多，無論是製造或者銷售；因為在美國銷售的每輛汽車至少都有一部分是進口的。

美國商務部正在考慮對外國工廠和國外汽車零組件組裝的汽車加徵關稅。但根據政府數據，在美國組裝的每輛汽車都含有相當比例的外國零件。

AutoTrader 高級分析師 Michelle Krebs 說，「市面上根本沒有純粹的美國汽車。」「市面上只有全球汽車製造商，它們善用全球資源用於生產所有類型的零件。」

汽車製造商已經警告，關稅會增加它們的成本，在某些情況下會每輛成本可能增加數千美元。通用汽車 (GM-US) 上週表示該公司可能會被迫裁員。

美國監管機構經由衡量來自美國或加拿大的每輛汽車零組件和製造業的百分比，來追蹤每輛汽車的「國產」程度。

根據這種計算方式，兩輛最「美國本土化」的汽車都是本田汽車，分別為 Odyssey 廂型車和 Ridgeline 皮卡。每輛車有四分之三的零件是在美國或加拿大製造的。

本田喜美 (Civic)、Acura MDX、Acura TLX 和 Mercedes C 系列轎車 70% 來自美國和加拿大。底特律汽車製造商生產的本土化最高的汽車是雪佛蘭 Corvette，排名第七，大約三分之二的零件和製造來自美國或加拿大。

唯一在美國工廠生產所有美國汽車的汽車製造商是特斯拉 (TSLA-US)；但即使是特斯拉也只進口了一半所需的零件。

所有主要的汽車製造商都在墨西哥設有工廠，為美國市場生產汽車，因此他們都必須對進口的整車加徵關稅。

但根據代表底特律 3 大車商的遊說組織美國汽車政策委員會 (American Automotive Policy Council) 說法，零組件的關稅估計幾乎會增加進口成本的 2 倍：零組件的關稅將使汽車製造商損失 350 億美元，而美國以外的進口汽車的關稅將達到 480 億美元。

美國汽車零件製造商沒有能力在國內生產目前進口的所有零組件。大多數進口汽車零組件都是在墨西哥和其他低工資國家生產的。因此，汽車製造商可能必須支付關稅並轉嫁大部分成本。

Cox Automotive 分析師 Rebecca Lindland 說，「關稅大戰中沒有贏家。沒有任何工作獲得保證。」「一切只是會變得更加昂貴。」

根據美國汽車政策委員會的數據，價格更貴的汽車意味著銷量更少，估計會減少 100 萬至 200 萬輛；而這也這意味著美國汽車廠可能會生產更少的汽車和被迫裁員。

二手車也會變得更貴。Lindland 和 Krebs 都表示，如果消費者被迫退出新車市場，二手車需求和價格將會上漲。

車價是否確切上漲還不得而知。每輛車都有不同的零件組合，並且尚未公佈確切的關稅數額。汽車製造商可能會承擔一些維持銷售的成本，但估計顯示成本將顯著提高。

根據美國汽車政策委員會的數據，以 25% 的關稅計算，擁有 35% 進口零件的汽車成本將增加 2000 美元。在肯搭基州設有工廠的豐田汽車估計，旗下最暢銷的凱美瑞 (Camry) 零組件關稅將增加 1800 美元。