騰訊(00700-HK)ADR又失守390關 內銀內險跌

美股先跌後升，惟中國A股周一大跌。港股ADR指數收報28491點，跌464點，跌1.63%。騰訊控股(00700-HK)又失守390關，ADR收報389.07元，較港收市跌4.73元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報72.98元，較港收市跌0.62元；港交所(00388-HK)ADR收報230.62元，較港收市跌5.38元。
內銀內險股向下，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.02元，較港收市跌0.23元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.68元，較港收市跌0.19元。中人壽(02628)ADR收報19.78元，較港收市跌0.47元。
油價顯著向下，中海油(00883-HK)ADR收報13.17元，較港收市跌0.37元；中石油(00857-HK)ADR收報5.85元，較港收市跌0.12元；中石化(00386-HK)ADR收報6.93元，較港收市跌0.08元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報69.45元，較港收市跌0.25元；聯通(00762-HK)ADR收報9.72元，較港收市跌0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.61元，較港收市跌0.06元。
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