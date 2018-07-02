上海電氣(02727-HK)：控股股東發50億換取該公司A股的換股債

上海電氣(02727-HK)公布，於2018年7月2日收到公司控股股東上海電氣(集團)總公司(下稱電氣總公司)通知，電氣總公司擬以所持該公司A股股票及其孳息(包括轉股、送股和現金分紅，不包括增發、配股及在辦理質押登記手續前已經產生並應當歸屬於電氣總公司的現金分紅等)為標的非公開發行可交換公司債券。

截至本公告披露日，電氣總公司直接持有公司A股86.62億股，約占公司已發行總股本的58.83%，直接以及通過全資子公司上海電氣集團香港有限公司持有公司H股3.036億股，佔公司已發行總股本的2.06%，合計持有公司約60.89%的股份。

根據通知，電氣總公司本次擬非公開發行可交換債券期限不超過5年；擬募集資金規模不超過50億元人民幣。在滿足換股條件下，本次可交換債券的持有人有權將其所持有的本次可交換債券交換為該公司A股股票。

根據通知，本次可交換債券的非公開發行已經通過上海市國有資產監督管理委員會的審批，尚待監管部門核准。

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