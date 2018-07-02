歡喜傳媒(01033-HK)獲貓眼入股15% 後盾有騰訊(00700-HK)等巨企

歡喜傳媒(01033-HK)公布，7月2日，該公司與天津貓眼微影文化傳媒有限公司(貓眼)訂立合作協議，據此，貓眼以9.528億元(約每股1.95067元)認購4.88億股新股，佔該公司擴大後已發行股本約

15%股份。同時，歡喜傳媒與貓眼訂立戰略合作事項。

該公司及貓眼將於業務方面展開以下合作：集團的電影和電視劇╱網劇項目將給予貓眼投資權及獨家宣發權；貓眼有權單獨將該等權利轉給貓眼指定的關聯公司。具體條款將由雙方另行簽署協定正式約定；貓眼將在其網站及APP內為集團的新媒體影視內容和服務提供服務入口，並利用其資源推廣本集團的新媒體影視內容和服務；及貓眼將利用其互聯網資源及技術，協助集團的新媒體影視內容和服務的運營和拓展。

公司及貓眼將再商討認購協議及戰略合作事項的細節，及訂立最終協議以推行合作協議。

貓眼是一間於中國註冊成立的有限公司，其主要股東包括光綫傳媒、騰訊(00700-HK)、美團點評及微影時代等。

董事會認為訂立戰略合作事項將使集團和貓眼發揮各自的戰略優勢，創造協同效應。集團將利用貓眼的中國領先的線上購票平台及龐大的用戶基礎，為集團的新媒體影視內容和服務取得於貓眼的網站及APP內的服務入口以帶來新媒體影視內容和服務的用戶增長，並為集團的影視項目的宣傳、發行提供幫助，以及利用貓眼的互聯網資源及技術，協助推廣集團的新媒體影視內容和服務的運營及拓展，將對集團而言屬有利。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)