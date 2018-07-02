摩根大通：今年的全球市場越來越像2015年

摩根大通研究認為 2018 全球的市場表現已經越來越像 2015，而對於投資者而言這可能不是什麼好消息。

在海外市場方面，以資金流向及市場成交量角度衡量，今年的狀況已經越來越接近 2015 年。

在資金流向方面，在 2015 年，個人投資者對於股市、債市呈非常謹慎的態度，相關的資金流入經歷大幅下跌。而自今年二月以來（美股二月閃崩），相關的買入資金呈大幅下跌的趨勢（沒有延續其去年的上升態勢）。

（圖片來源：摩根大通研報）

從市場成交量上，與 2015 年類似，（與前一年相比）今年以來的市場成交量呈大幅上升的狀態。受政治不確定性（義大利危機）以及貿易戰的影響，今年的市場不確定性大幅增加。摩根大通認為一種合理的解釋在於當市場不確定性增加時，機構投資者傾向於重構其投資組合，這推高了市場成交量。

在相關的對沖基金投資者方面，主觀型對沖基金今年的表現要遠好於量化對沖基金的同行。由於缺乏相關的趨勢，量化對沖基金今年遭遇滑鐵盧，根據 HFR 數據顯示，量化對沖基金中的 CTAs 策略基金 5 月下跌 4.5%，RiskParity 策略基金則基本持平。而根據 Eurekahedge 數據，AI 類基金截止 5 月底下跌了 3%。

法興之前分析顯示，在缺乏方向性的環境中，CTA 表現不佳；如果市場暴跌或暴漲，量化趨勢跟蹤策略也很可能失敗。與上個世紀相比，採取量化趨勢跟蹤策略的對沖基金在過去五年內的平均表現較弱。法興認為，「只要有央媽在背後進行操縱，趨勢的形成就會受到挑戰」。

在中國方面，匯市及股市正在同時承壓。

在匯率方面，在過去的兩周里，人民幣兌美元已經跌破 6.6（最新的數據是跌破 6.67 口），這意味著在過去的 2 周里人民幣兌美元跌幅已經超過 3.5%（如果時間放寬到 4 月中旬則是超 5.5%）。

（圖片來源：摩根大通研報）

今天以來 A 股市場已經下跌了 13%（已經正式進入技術熊市），成為全球表現最差的市場之一。

摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 指出，與 2015 年的 A 股下跌有其特殊的原因：

「2015 年，A 股市場的崩盤主要是由於個人投資者的去槓桿化，這表現為個人投資者保證金債務餘額相關指標的崩潰，而這是衡量個人投資者流動性的重要指標。」

但是今年的情況有所不同，摩根大通的監控數據顯示，今年以來，A 股市場的股票保證金交易指標表現平穩。

（圖片來源：摩根大通研報）

摩根大通分析認為：與 2015 年不同，今年的股市的下跌機構投資者可能要負更大的責任。Nikolaos Panigirtzoglou 寫到:

「相關的結論與我們在滬深 300 指數期貨市場（機構投資者）發現一致。該部位指標暗示期貨投資者年初至今的凈多頭部位明顯減少。但是相關的指標同樣顯示，與 2016/2017 相比，今年的下跌其實依然有限。」