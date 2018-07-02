攻新能源車市 應華、艾姆勒合資於東莞生產IGBT散熱模組 Q4顯效益

應華 (5392) 積極投入電動車市場，週一 (2 日) 宣布將與艾姆勒車電 (2241) 合資新公司，持股比例各半，在應華子公司承光東莞廠生產新能源車散熱模組；據悉，應華內部預期，此一合作在今年底之前即可產生效益，第四季開始貢獻營收。應華指出，有鑒於電動汽車未來發展的趨勢，預計 2020 年將是電動車的爆發元年，應華早於幾年前就開始佈局往電動車相關領域發展。除與子公司捷邦 (1566) 一起投資收購日本第一化成 (IKKA) 之外，也積極評估並洽談投資收購多家電動車零組件工廠的可行性。



應華表示，新跨入的公司生產汽車相關零組件需要至少 2-3 年的認證期，所以最快的方式是藉由併購來切入汽車產業來縮短認證時間。其中，併購日本第一化成就是最好的例子。



至於該公司去年開始小量生產電動車用感測模組，預計明年下半年數量將放大。應華表示，電動汽車相關的佈局將隨著新能源車市場的發展，於明年下半年開始顯現整體投資效益。



而此次合資對象艾姆勒長期深耕於新能源車 IGBT 散熱模組，過去以金屬粉末冶金製程 (MIM) 為主，MIM 製程適合特殊規格且造型精密的散熱模組，而艾姆勒為此領域技術領導者。



但隨著 IGBT 市場逐漸成長，不同產品需求陸續產生，艾姆勒於多角化產品製程且提供客戶完整解決方案考量下，陸續開發鍛造、沖壓及鋁焊接等各式精密製造及加工技術，可提供最完整 IGBT 散熱解決方案。此次合作能利用應華子公司承光的產能提供當地客戶。



應華長久以來深耕於金屬沖壓及 CNC 製程，近年來針對金屬加工事業進行轉型工作，除既有之手機金屬產品外，也陸續取得車用感測元件之訂單，並進行認證作業。此外，也透過轉投資 IKKA 爲生產汽車塑膠零組件及模組給日本品牌車廠，既有日系車廠訂單穩定。



隨著新能源車需求日趨成長，但中國新能源車市場的 IGBT 模組仰賴國外進口，部分國外知名 IGBT 模組廠商陸續在中國建立生產基地，為加速中國市場布局，且因應車廠認證期較長因素，艾姆勒與應華合資設立中國工廠，艾姆勒將應用其技術開發與 IGBT 認證的經驗，縮短中國合資廠取得認證之時程，提前完成中國市場量產 IGBT 散熱模組的佈局。



應華也將運用金屬加工之技術，協助艾姆勒在生產製程上做出突破。未來雙方的合作將由艾姆勒提供車用散熱模組之技術開發能力，結合應華金屬加工製造之強項，加速車市拓展。



此外，艾姆勒既有之歐洲車廠資源，也將結合 IKKA 之日本車廠資源，共同在新能源車 IGBT 散熱模組領域擴大競爭優勢。對應華而言，此案將逐步擴大投資額至逾 500 萬美元。



應華表示，未來應華將朝向以日本車廠及電動汽車零組件市場的發展為其主要的營運方向，並計劃與捷邦以及日本第一化成在美國設廠，以就近供應美國當地的日本車廠客戶所需。