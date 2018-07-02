應華與艾姆勒成立合資公司 雙方持股各半 搶進電動車散熱市場

應華精密 (5392-TW) 今 (2) 日宣布將與興櫃公司艾姆勒車電 (2241-TW) 合資 500 萬美元 (約新台幣 1.52 億元)，在應華中國大陸東莞廠生產新能源車散熱模組，此合資案中，應華提供艾姆勒快速切入中國大陸生產及營運據點，而艾姆勒則提供應華加速切入電動車零組件市場的方案。

雙方成立的新合資公司，應華將以其部分承光公司中國大陸東莞廠設備作價投資，雙方出資各 50%，承光中國大陸東莞廠也將出租部分廠地給新合資公司使用，新公司預計今年第 3 季成立，2019 年將有營收進帳。

應華承光公司中國大陸東莞廠，也將成為艾姆勒車電公司在台灣的林口、竹南之外，在海外完成新設的生產及營運據點。

應華強調，一直注意電動汽車發展的及成長趨勢，預計 2020 年將是電動車的爆發元年，應華除與子公司捷邦 (1566-TW) 一起投資收購日本第一化成，也積極評估並洽談投資收購多家電動車零組件工廠的可行性。

應華主管表示，新跨入公司生產汽車相關零組件，需要至少 2-3 年認證期，所以最快方式是藉併購切入汽車產業縮短認證時間。其中應華併購日本第一化成就是最好的例子。

至於應華精密去年開始小量生產電動車用感測模組，預計 2019 年下半年出貨量將放大，電動車相關布局也將隨新能源車市場發展，明年下半年開始顯現效益。

應華指出，此次合資對象艾姆勒車電長期深耕新能源車 IGBT 散熱模組，過去以金屬粉末冶金製程 (MIM) 為主，MIM 製程適合於特殊規格且造型精密之散熱模組，艾姆勒有此領域專門技術。

隨著 IGBT 市場逐漸成長，各式不同產品需求陸續產生，艾姆勒於多角化產品製程且提供客戶完整解決方案考量下，陸續開發鍛造、沖壓及鋁焊接等各式精密製造及加工技術，是目前市場上可提供最完整 IGBT(絕緣柵雙極電晶體) 散熱解決方案廠商，此次合作能利用應華子公司承光的設備產能來提供當地的客戶。

目前在台股中，另有高力 (8996-TW) 也在爭取電動車重要零組件供應商機，高力在電動車馬達焊接及散熱板核心技術，近期也在中國大陸、德國、加拿大與台灣車廠等展開生產測試；過去高力熱處理曾為 Tesla 開發車用散熱板生產基礎，營運動能引起市場矚目。公司主管指出，目前正尋求切入全球的電動車廠供應鏈的行列，持續等待進一步開發結果。

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