世足賽助攻 中華電信MOD客戶數突破180萬 今年可望逾200萬用戶

2018 世界盃足球賽風潮席捲全台，帶動 MOD 申裝熱潮，自 3 月宣布中華電信 (2412)MOD 獨家轉播 64 場全賽事及相關優惠抽獎活動後，客戶大幅成長逾 10 萬戶，其中 16 強開打前一週申裝數更飆速增加約 2 萬戶，較世足開打以來成長 23%，足見 MOD 4K LIVE 的轉播魅力。中華電信今日宣佈 MOD 用戶正式突破 180 萬戶，預計今年將超過 200 萬用戶。中華電信 MOD 持續引領國內電視產業創新，繼去年推出單頻單選「頻道輕鬆購」服務及多樣化分眾套餐，本次世足賽轉播除了提供 4K 超高畫質 LIVE 直播之外，更打破一般線性電視舊有的收看方式，透過「MOD 世足專區」的 Hashtag 功能，讓客戶鎖定球星和國家隊，令人耳目一新，帶來看電視的全新感受，獲得客戶大量好評。



中華電信 MOD 用戶數突破 180 萬，預計今年將超過 200 萬用戶，除代表消費者的收視習慣已經逐漸改變，更意味 MOD 已成為國內的新主流媒體。中華電信董事長鄭優表示，中華電信 MOD 不斷以創新的服務，帶給消費者最優質的影視內容。隨著用戶數提升的動力，也帶給內容相關業者及廣告主更多的商機，創造影視產業多贏局面。



鄭優指出，此次世足新媒體轉播成果非凡，加上收視族群擴大，為廣告主開創了接觸消費者更有效的途徑，吸引許多國內知名品牌首度在 MOD 刊播廣告，MOD 創新互動的廣告呈現方式，大幅提升消費者對企業品牌的好感度，不僅廣告成效大獲市場好評，也預告 MOD 將成為國內廣告市場重要的創新平台。



而此次中華電信推出「裝 MOD，訂 Hami Video，大獎跟著來」抽獎活動，已於 6 月 22 日抽出第一台賓士汽車，下次抽獎時間分別是 7 月 20 日和 9 月 21 日。