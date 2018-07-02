〈房產〉新北房市交易冷不下來 6月移轉量冠全台月增3.9%

全台六大都會區都地政局今 (2) 日公布 6 月建物買賣移轉棟數，六都為 1.87 萬棟，相較 5 月平均下滑 8.2%，年減 7.9%；其中交易量最大為新北市 5629 戶，月增 3.9%，年增 0.3%；新北市 6 月移轉棟數也是唯一呈現月增及年增的地區，其中 4 成來自交屋潮。

同時，今年 1-6 月的新北市房屋移轉棟數達 2.74 萬棟，也居全台之冠，年增率 7.6%，是同期台北市移轉棟數的 1.1 倍。

新北市的 6 月移轉棟數站上 5629 棟，是今年上半年單月移轉量最高峰，東森建設總經理賴建程表示，新北市上月移轉數突破 5000 棟並創 1 年新高，6 月移轉量更突破 5600 棟，但其中約有 4 成來自新完工交屋潮，6 月熱區以板橋區 1084 棟、汐止區 332 棟、淡水區 269 棟最多，板橋因有「浮洲合宜住宅」大量交屋高達 1033 棟，推升板橋區移轉量破千棟，汐止區「合康雲極」交屋 170 棟、淡水區以「海洋都心 I」交屋潮 145 棟、「宏盛新世界 II」24 棟等。

永慶房屋業管部謝志傑經理表示，6 月全台六都交易量除新北市較上月增加 3.9% 之外，其他 5 個都會區比上月減少 10-18% 之間，整體平均減少 8.2%，主要受到 5 月有交屋潮墊高基期的因素，因此，6 月普遍回歸一般交易，以今年單月交易總量來看，6 月交易量為次高，僅次於 5 月。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，6 月新北市板橋區有大量交屋支撐，單單板橋區就有上千棟的買賣移轉棟數支撐數字維持正成長；不過就整體而言，雖然市場信心增強，自用為主的買盤在市場上的交易起伏不定，買方考慮時間長，一旦房價轉硬，買方容易縮手，另一方面，即使許多建商推出破盤價，但中古屋市場中的屋主大多沒有資金壓力，因此破盤價僅對區域性或社區性的房價具有拉力，如今市場似乎又陷入了買賣價格拉鋸戰。

此外，六都今年 1-6 月移轉數量累計 10.34 萬棟，年增 4.8%，其中以台北市及台南市較去年同期都有 15% 以上的成長。東森房屋研究中心經理于靜芳分析，2016、2017 至 2018 年上半年累計比較，每年量體皆呈現正成長，今年上半年移轉量較去年同期正成長 4.8%，雖不如預期大回溫，雙北、台南都明顯成長；值得關注的是，雙北近年價格鬆動、交屋潮挹注交易量，首購、換屋買盤、看屋量明顯回籠上升，明顯房市不陷悲觀，近期軍公教年改議題，短期不致衝擊房市，但受下半年選舉因素、央行升息在即等因素影響，未來房市仍值得觀察。

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