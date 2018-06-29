信義房屋：6月門市成交案仍暢旺不衰 年增8.5%

上市房仲業者信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 6 月前 27 天的交易狀況，全台房市交易量維持上半年旺季表現，交易量與 5 月持平，不過較去年同期增加約 8.5%，房市交易熱度優於去年同期，其中台北市交易量持續回溫，月增 6.9%，且較去年同期增加逾 3 成，昔日的房市領頭羊逐漸步出房市谷底。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常 6 月已經開始步入上半年旺季的尾聲，交易量會開始衰減，不過今年房市交易到 6 月還能維持和 5 月持平的交易水準，且較去年同期增長約 8.5%，可以看出今年房市買氣明顯優於去年，且持續從谷底復甦當中。

就信義房屋門市的交易來看，台北市的市中心區域中，房市交易量大致表現穩定，不過士林、北投、內湖與南港交易量明顯回溫，曾敬德表示，內湖、南港的交易量復甦與市中心買盤回溫有很大的關係，市中心的換屋型買盤回籠，有些客戶會覺得區域內的電梯大樓有一定的屋齡，但到了內湖與南港，房子屋齡新穎且價格修正過後，相較市中心顯得價格划算，因此帶動內湖與南港等非市中心區域的買氣增溫。

新北市則是交易量月微減 4.7%，年微增 2.7%，表現狀況大致持平，平均房價變化也不大，每坪約 33.5 萬元和 5 月相近，桃園市則是交易量年增 4.6% 但月減 7.3%，成交單價拉高至每坪 19.4 萬元，應是民眾挑選品質較好的房屋，拉高平均單價，台中市也表現相當穩健，交易量年增 5.1% 且月增 3.6%，高雄市則是交易量年增 13.4%，但月小減 7.3%。

曾敬德表示，今年以來房市買氣穩定，且買盤多為有實際居住需求，在持續回籠的買盤之下，可觀察第 3 季房市是否會淡季不淡。



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