〈長虹股東會〉李文造：房市不致泡沫化 但升息可能帶來危機

長虹建設 (5534-TW) 董事長李文造今 (27) 日在股東會前指出，目前全台房市仍在谷底，房市走勢仍在谷底盤整，但並沒有泡沫化的危機，不過，在利率可能走升的金融環境之下，對於營建業產生比較不利的危險狀況。而市場對於建商「搶地」也可能是「誤解」。

李文造指出，目前全台房市仍在谷底，低單價、低總價的個案當道，最主要是市場的房屋供給量一直不減，縱然如此，建商的毛利率由過去的動輒 40-50% 降至目前的 20%，但仍可獲得合理利潤，房市並沒有泡沫化的危機。

李文造進一步表示，市場的榮枯則取決於市場供給量的大小，但建商一再推案的結果，市場供給一再擴大，當然讓市場餘屋不斷產生，自然市場也好不起來。

此外，目前市場建商出現購地加溫的現象，如近期的新北市央北重劃區土地標案熱，被市場指為「建商搶地」，但李文造指出，該現象的形成一來是建商在儲備建地，二來則是政府鼓勵大基地的建案給予容積獎勵，也造成建商不得不一再整合建地面積，放大興建建案的量體。

李文造指出，建商如不放大購地面積，興建住宅拿不到獎勵，產品的競爭力就會輸給其他建商，這也是形成目前建商放大購地量的重要原因。

對於目前的全台房市狀況，李文造指出，房市目前仍以低單價、低總價的個案當道，仍以個案的表現為主。

長虹建設今天股東會並通過去年股利每股配發 6.2 元現金股利。