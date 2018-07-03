〈房產〉鳳山人口及戶數居高雄市各區之冠 上半年房屋交易熱

今年上半年全台六都房屋買賣移轉統計數字出爐，其中高雄市買賣移轉棟數 1.63 萬棟，房仲業者統計發現，鳯山區一舉拿下高雄市人口數、戶數冠軍，同時，鳳山區上半年房屋買賣移轉棟數達 2289 棟，也拿下高雄市各行政區的第一名。

中信房屋指出，高雄市鳯山區不僅居住人口多，房屋買賣也熱絡，除既有捷運橘線通過，未來高雄捷運都會線 (黃線) 將會經過鳯山區，屆時衛武營國家藝術文化中心除了現有的捷運橘線衛武營站之外，未來捷運都會線 (黃線) 也預計在此設立捷運站，顯然交通便捷的前瞻，帶動交易量的走高。

以今年上半年高雄各行政區移轉棟數統計，鳯山區的買賣移轉棟數是 2,289 棟居冠，楠梓區則以 2029 棟位居第二，其次為三民區 1970 棟、左營區 1410 棟以及鼓山區的 1260 棟。

中信房屋鳯山武慶加盟店店長謝惠雯表示，鳯山區的大樓價格，新成屋單價約在每坪 19 萬元左右，中古屋則在 12-17 萬元之間；公寓的單價依照樓層及房屋保養情況的差異，單價落在 7-18 萬之間。至於衛武營附近的房價，因為衛武營國家藝術文化中心以及都會公園的加分效果，中古屋大樓單價約在 16-17 萬元之間。

高雄市人口統計資料顯示，截至今年 5 月鳯山區的人口數量為 35.9 萬人，為全高雄市最高，三民區則以 34.2 萬人居第二，左營區則以 19.7 萬人位居第三；在戶數方面，鳯山區以 14.1 萬戶位居高雄市冠軍，其次為三民區的 13.7 萬戶，第三名則是左營區的 7.9 萬戶。

高雄市已經開通的捷運線有自南岡山到小港的捷運紅線、以及自西子灣通到大寮的捷運橘線，加上從自籬仔內到哈瑪星的高雄輕軌，三線串聯高雄各主要居住及觀光地區，不僅當地居民通勤方便，也有利於觀光的發展。而高雄市鳯山區有衛武營國家藝術文化中心、衛武營都會公園、大東文化藝術中心、大東公園、鳯山體育館等大型休閒活動空間。

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