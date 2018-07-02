6月亞股全面失血 近18個月來首見 台股為外資提款重災區

美中將於本周五 (7/6) 正式針對雙方進口商品開徵關稅，國際資金憂心雙方貿易摩擦恐進一步升級，上周觀望資金維持調節亞股態度，拖累亞股整體買氣欠佳，而統計 6 月單月的外資動向，亞股呈現全面失血，為 2016 年 12 月以來首見，其中台股因市場流動性佳，淪為外資主要提款對象，遭賣超逾 27 億美元為重災區。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，6 月亞股罕見出現全面淨流出，為 2016 年 12 月川普入主白宮來首見，其中，台灣更淪為外資主要提款機，主因在於市場緊張情緒攀升，加上美元維持強勢格局，使資金回流美元資產，並提高美元資產吸引力，台灣股市流動性高，加上先前已累積一波漲幅，因而在 6 月這波資金獲利了結、回流下承受相當壓力，但並非經濟基本面或企業獲利動能出現質變所致。

至於美國率先對價值 340 億美元中國進口商品加徵 25% 關稅，措施預訂本周五 (7/6) 生效，先前中國官方也揚言，若美國執意如此，中方將採取等值的關稅反擊，資金高度觀望本周美中貿易情勢發展，也憂心美國川普總統的回應，連續兩周調節主要亞股，所幸上周市場風險意願因缺乏利空消息而有改善，連動整體亞股失血幅度已見明顯收斂。

整體來看，今 (2018) 年來除美中貿易、川金會談、東協選舉等不確定因素干擾，外資獲利漲多部位，而出脫亞洲資產，更造成亞股波動大增，但觀察亞洲景氣與獲利數據雖見放緩，但穩定增長趨勢不變，估計亞股在歷經本波修正，估值再度回落長期平均之下，將有助於吸引未來國際資金回流。

展望台股後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期儘管台股負面變數仍多，經濟基本面仍穩健，相關變數需靜待時間消化，隨著 6 月營收將陸續公布，時序上步入半年報關帳，6 月營收不易有大表現，但這也是市場共識，估計大盤不易受此影響，建議接下來可留意 iPhone 供應鏈的月營收，以檢驗新 iPhone 的備貨進度。

投資布局上，具有漲價題材的個股仍是市場追逐的重點，例如 8 吋晶圓代工、功率半導體、被動元件；在非電族群上，特別看好水泥、電動車相關、高殖利率金融股、中國消費升級概念等類股。