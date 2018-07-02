大江生醫今年營運俏 股價站上500元擠進前十大高價股

大江生醫 (8436-TW)5 月營收創單月新高，市場看好 6 月營收表現，今 (2) 日股價直攻漲停 518 元，不僅寫下歷史新高，更擠進上市櫃前十大高價股。

大江生醫 5 月營收 5.2 億元、年增 70.58%，創下歷史單月新高；累計今年前 5 月營收為 22.79 億元，年增 59.22%，同樣刷新歷年同期最高紀錄。

大江生醫今年在屏東及上海積極擴充產能，預計持續申請專利約 90 項，法人看好 6 月營收將持續進補，今年獲利表現看俏，今日午盤一路朝 500 元大關進攻，並直奔漲停價 518 元，不僅寫歷史新高，更擠進上市櫃高價股前十名。

大江生醫 2017 年營收為 33.26 億元，82% 來自保健食品、17% 來自美容保養品；9 成以上產品外銷，主要銷往地區為中國大陸及其他亞洲地區。

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