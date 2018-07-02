商店街零元免運喊卡 網家費用止血 H2力拼單季轉盈

網家 (8044) 決議以每股 44 元價格，預計總額達 3 億元，將旗下商店街 (4965) 私有化，日前公告已公開收購商店街逾 172 萬股。法人預期，在商店街上調免運門檻後，可降低整體運費壓力，第一季應為營運谷底，第二季虧損將有效止血，而下半年更可能取消免運政策，行銷費用將大幅降低，有望帶動下半年單季轉盈，而在商店街引進新的海外投資人後，明年下半年的海外上市計畫也將啟動新的策略佈局。 商店街在零元免運補貼政策下，快速接觸大量使用者，第一季網站成交金額 (GMV) 成長至 120 億元(約 4 億美元)，每月超商交貨件數超過 1,100 萬件，商品數量則倍增至 2.2 億個，而今年 3 月商店街開始持續上調免運門檻，由 99 元上修至 199 元，再調升為 299 元並加收 15 元運費，但商店街指出，門檻的提升並沒有對業績造成影響，網站成交金額仍舊持續成長當中，下半年費用反將較上半年大幅降低。



而在 B2C 業務的 PChome 部分，目前有超過 600 萬活客數，網路商品超過 500 萬庫存單位 (SKU)，在庫商品數約 200 萬 SKUs，且近五年營收複合成長率達 16.3%。法人認為，雖蝦皮目前正在擴張 B2C 事業，但短期內對於 PChome 沒有太大影響，而在 B2C 銷售持續成長，及商店街停止運費補貼止血下，網家明年將可轉虧為盈。