熱門股─雲品獲利展望樂觀 2日完成填息月漲幅超過20%

餐飲與飯店業者雲品 (2748-TW)6 月 27 日進行除息交易，配發現金股利每股 2.75 元，在併購題材下，買盤無畏大盤的弱勢不斷湧入，兩天即填息完畢，本周漲幅近 9.5%，合計單月漲幅達 21%，在飯店和餐飲股中均是人氣最旺。

雲品日前宣布將以 7.8 億元向母公司雲朗觀光集團購入君品酒店，預計 10 月起開始實際貢獻。

另一方面，雲品於 5 月底結束旗下自助餐廳「品花苑」，確定改裝成婚宴會館「頤璽」，第 4 季起重新營業，法人評估，由於品花苑自去年下半年已開始虧損，並於今年第 1 季持續虧損拖累毛利率約 2%，此決策對雲品後續獲利正面。

除了現階段可看到的併購效益，法人著眼在雲品未來仍望繼續以母公司資源進行整併帶動獲利逐年上升，因此，不同於過去僅由外資少量進出，近 2 個交易日見到投信罕見的買盤進場，且單日均有百張以上。

雲品股價日 K 線圖。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/