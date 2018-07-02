比特幣上半年重跌 自高點跌幅已接近網路泡沫水準

比特幣去年急漲之後，許多人就開始用將它和歷史上各種泡沫相比，而今年以來比特幣的崩跌，似乎正在「坐實」這些泡沫「正在破裂」的言論。

比特幣週一價格在 6300 美元附近，但在上週五時，一度又跌破 6000 美元，較去年 12 月高跌已大跌約 70%。據《彭博》報導，比特幣若摔至 4292 美元，跌幅將達到 78%，相當於 dot-com 網路泡沫破裂，納斯達克自崩跌 78% 的水準。

與網路泡沫當時，許多 dot-com 命名，最終變得無價值的網站類似，前一波 ICO 浪潮中，打著「區塊鏈」招牌進軍的小幣種，多數都成了幾乎一文不值的廢幣。《Dead Coins》列出 800 多種「已死」的幣種，Coinopsy 預估這類加密貨幣已達 1000 種以上。

這些看法符合去年及今年初的主流看法。諾貝爾獎獲得者經濟學家 Robert Shiller 今年 3 月時表示，比特幣價格可能不會歸零，但依然有極大的泡沫，而大多數貨幣將一文不值。魯比尼 (Nouriel Roubini) 看法則更加極端，認定比特幣就是「史上最大的泡沫」。

儘管比特幣實際上已經從低點回升了許多，不過去年的狂熱已經減去大半，投資人進入加密貨幣更為謹慎，難以重見不計價格瘋狂搶進的情景。Bitstamp 數據指出，比特幣雖然脫離 70% 跌幅，但今年以來仍有近 55% 的下跌。以太幣與萊特幣跌得更多，CoinMarketCap.com 估算的加密貨幣市值，已從高點時 8300 億美元，縮減到僅 2360 億美元附近。

一些牛市觀點的分析師認為，比特幣最終仍將復甦，機構投資人正是未來的潛在買家。如同納斯達克後來收回網路泡沫時期的巨跌，這兩年依然屢創新高。

不過 Blockchain Ltd. 執行長 Peter Smith 相信，即使如此，在看到市場逆轉之前，投資人仍需先觀望。基於對監管及安全問題的擔憂，目前一些大型基金投資經理，也始終處於觀望狀態。