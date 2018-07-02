川普繼續施壓沙烏地阿拉伯增產 油價跌超1%

布蘭特原油、WTI 原油期貨盤初均跌超 1 美元，跌幅一度超過 1%。WTI 原油今日最低達到 72.62 美元，布蘭特原油最低 78.39 美元。

美國總統川普當地時間 6 月 30 日發布推特稱，跟沙烏地阿拉伯國王通話並向他解釋，由於伊朗和委內瑞拉的動亂，要求沙烏地阿拉伯增加石油產量，可能最多 200 萬桶 / 日。沙烏地阿拉伯國王同意了。

6 月 23 日 OPEC + 會議決定從 7 月起開始增產，市場普遍預期實際增產量為 60-80 萬桶 / 日，但沙烏地阿拉伯能源部長法利赫稱實際增產量更接近 100 萬桶 / 日，以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的 OPEC + 聯盟將「採取一切必要措施保持市場平衡」，即優先客戶訴求。

根據 OPEC 協議，任何成員國原油產量都不能超出其配額。如今川普要求僅沙烏地阿拉伯一家就增產 200 萬桶 / 日，預計這將給原油市場再添波瀾。

對於沙烏地阿拉伯確認將維持 200 萬桶 / 日閒置產能，伊朗表示了強烈不滿。伊朗 OPEC 代表稱，如果沙烏地阿拉伯接受了川普提出的增產要求，那麼這意味著川普在呼籲沙烏地阿拉伯離開 OPEC。

他進一步表示，OPEC 有 15 個國家，拋開沒有能力增產的情況，除非離開 OPEC，否則一個國家不可能超過其產量分配而增產 200 萬桶 / 日。

不過，沙烏地阿拉伯官方和白宮並沒有確定川普和沙烏地阿拉伯之間的「協議」，只是含糊地提到沙烏地阿拉伯的閒置產能，並稱會「謹慎使用」，頗有川普推特言論「滅火」的意味。

沙烏地阿拉伯通訊社 SPA 稱，川普和沙烏地阿拉伯國王在通話中強調了油市穩定的重要性，討論了對石油供應短缺的補償，但新聞稿並未提及川普推特中提到的增產內容。

白宮發言人桑德斯則在聲明中稱，美國與沙烏地阿拉伯均同意推動全球油市平衡是至關重要的。沙烏地阿拉伯國王確認沙烏地阿拉伯將維持 200 萬桶 / 日的閒置產能，在必要的情況下，沙烏地阿拉伯會「謹慎使用」來確保市場平衡。

川普施壓沙烏地阿拉伯增產的同時，伊朗和委內瑞拉到今年年底累計 280-340 萬桶 / 天產量的損失。川普此前曾表示要對伊朗實施制裁，市場預計若制裁實施，伊朗原油出口量將大幅下降；而委內瑞拉是因為國內經濟危機，造成產量下降。此外，利比亞東部的石油設施遭受攻擊，使國際原油產量也受到影響。

光大證券裘孝峰團隊認為，川普跟沙烏地阿拉伯國王的這通電話表明對於伊朗的制裁是認真的。預期到 2018 年 11 月 3 日之後，伊朗原油的出口量下降 180-240 萬桶 / 天。