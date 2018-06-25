比特幣還沒觸底 分析師：3個月內將跌至5千美元

比特幣價格走跌，週日 (24 日) 一度觸及 2018 年以來新低，且分析師認為，未來 2 到 3 個月內，比特幣將跌至 5000 美元左右。

受日本主管機關要求 6 家加密貨幣交易平台，改善反洗錢措施消息影響，加密貨幣價格下挫。

CoinDesk 數據顯示，週末期間，比特幣一度跌破 5800 美元，若與去年 12 月近 2 萬美元的歷史高點相比，跌幅達 70%。

台北時間週一 (25 日) 晚間 8 點 24 分，比特幣下跌 0.22%，至 6136.46 美元；以太幣上漲 1.42%，至 464.73 美元；萊特幣上漲 1.62%，至 82.15 美元；瑞波幣上漲 1.66%，至 0.49 美元。

Newton Advisors 技術分析師 Mark Newton 在接受 CNBC 訪問時表示，未來 2 到 3 個月內，比特幣將跌至 5000 美元左右。

加密貨幣交易商 Ran Neu-Ner 也說，比特幣價格可能會跌至更低，「我們正在測試新低點」。

但 Ran Neu-Ner 強調，加密貨幣仍處於起步階段，大跌之類的情形，都在預料之中。

Ran Neu-Ner 稱，若投資人看好區塊鏈未來發展，現在正是購買比特幣的好時機。