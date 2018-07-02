比特幣多頭喊：年底上看5萬美元！El-Erian：等跌破5000美元就真的能買

近日加密貨幣遭大屠殺，正當華爾街紛紛喊出下看 5000 美元之際，比特幣多頭 Arthur Hayes 卻喊年底上看 5 萬美元。

交易量最大的加密貨幣交易平台 BitMEX 共同創辦人兼執行長 Hayes 上週五 (29 日) 在「Fast Money」節目上表示，比特幣價格就像在搭雲霄飛車，但「一年內可以衝到 2 萬美元的東西也可能會有修正。」

「我們一定可以在 3000 美元至 5000 美元範圍內觸底，但我們有一個利多，SEC 已經核准許多 ETF，積極監管遠離後，比特幣可以攀升至 2 萬美元，甚至到年底上看 5 萬美元。」

今年 5 月時，Hayes 就曾在媒體上發表過比特幣年底上看 5 萬美元的觀點，儘管近期比特幣價格崩跌，他如今仍對此預測充滿信心。

上週比特幣跌破 6000 美元關卡，上週五交易價格約在 5900 美元，與 2017 年 12 月約莫 19500 美元的價格水準相去甚遠，今年迄今比特幣價值大砍 57%。

同時，以太坊、萊特必和瑞波幣今年也都下跌。但 Hayes 認為，比特幣波動的本質 (尤其是大漲的本質) 正是吸引投資者進場的原因。

「我們以前就有這些動作，隨著更多人投入市場，價格就有快速上漲的潛力。」

「現在我們的可見度更高，大家都在談論比特幣，我認為牛市和熊市之間的轉換時點將會縮短。」

無獨有偶，全球最具影響力的金融市場思想家、安聯集團首席經濟顧問 El-Erian 上週五也心動了，他認為比特幣如果跌破 5000 美元，就真的可以買了。

他在《CNBC》Squawk Box 節目上發表此論點時，比特幣交易價格約莫 5870 美元。

但他不認為比特幣能一路返回 2 萬美元價位，「但我認為，相信比特幣未來的人會鞏固一個基礎，在此基礎上站穩上升。」

El-Erian 認為加密貨幣不能稱為貨幣，而更像是商品。「未來 10 年至 15 年間，我們可能會有這種數位貨幣，但公部門也會介入，這不會是單純的比特幣。但區塊鏈技術就要更認真看待了。」

「這是一種交易方式，不會是一種貨幣，而是另一種更像商品、可以交易的資產，主要作為一種價值的儲存。」