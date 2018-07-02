6月份QFII、RQFII額度雙擴容 環比增1%

據外管局6月29日發布的最新數據顯示，6月末，287家中國合格境外機構投資者(QFII) 獲批額度為1004.59億美元，較5月末994.59億美元，增加10億美元。197家人民幣合格境外機構投資者(RQFII)獲批額度為6220.72億元人民幣，較5月末6158.52億元，增加62.2億元。153家合格境内機構投資者(QDII)累計獲批投資額度1033.33億美元，較5月末1015.03億美元，增加18.3億美元。
相較於5月份，QFII無新增額度以及RQFII新增10億元額度來說，6月份，QFII和RQFII額度發放明顯提速。
據證券日報報道，東北證券研究總監付立春表示，6月末QFII和RQFII額度環比上月均增加1%左右，說明引入外資機構投資者進入中國資本市場的步伐在逐步加快。6月份是A股入摩的第一個月，有一些資金進入，據統計規模在80億元人民幣左右。這對於擴大國内資本市場的開放和國際化，增加資金量以及機構類型，引導走向國際化的投資方式，提高投資機構的整體水平都有很大作用。
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