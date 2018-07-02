發改委：進一步深化價格改革 創新和完善價格機製

據發改委網站消息，近日，國家發展改革委發布《關於創新和完善促進綠色發展價格機製的意見》，意見指出，出台支持燃煤機組超低排放改造、北方地區清潔供暖價格政策，對高耗能、高污染、産能嚴重過剩行業用電實行差别化電價政策，全面推行居民用電、用水、用氣階梯價格製度，完善水資源費、污水處理費、垃圾處理費政策，出台獎懲結合的環保電價和收費政策，為加強生態環境保護做出了積極貢獻。但與生態文明建設的時代要求和打好污染防治攻堅戰的迫切需要相比，還存在價格機製不夠完善、政策體系不夠系統、部分地區落實不到位等問題，資源稀缺程度、生態價值和環境損害成本沒有充分體現，激勵與約束相結合的價格機製沒有真正建立。需要通過進一步深化價格改革、創新和完善價格機製加以解決。

意見提出，到2020年，有利於綠色發展的價格機製、價格政策體系基本形成，促進資源節約和生態環境成本内部化的作用明顯增強;到2025年，適應綠色發展要求的價格機製更加完善，併落實到全社會各方面各環節。

意見強調要做好以下工作：一、完善污水處理收費政策;2、健全固體廢物處理收費機製;3、建立有利於節約用水的價格機製;4、健全促進節能環保的電價機製。

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