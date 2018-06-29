「這個市場太安靜、漲的太久了」——對沖基金大佬鮑爾森發出「末日」警告

過去幾年，美股市場「漲聲」不斷，不僅每逢低點便有大量資金強勢買入形成「逼空」，而且每創新高也會迎來越來越多的資金流入，助力股價再度攀升，令美股崩盤似乎成了全球資本市場錯覺之一。

當前，全球系統重要性銀行（GSIB）股價處於 14 個月低點並跌至熊市區間、美國多項經濟數據也都紛紛不及預期、新興市場貨幣貶值接踵而至、全球貿易摩擦也依舊不斷升級，在這樣的情況下，美股卻無所畏懼，距離歷史高點卻僅僅只有幾個百分點之遙。

面對美國股市如此欣欣向榮的景象，大名鼎鼎的對沖基金經理鮑爾森（John A. Paulson）發出疑問：這個市場是不是「太安靜、漲的太久了？」

從標普 500 指數這八年的年化月殖利率標準差來看，美股當前的情況相當於網路泡沫破滅、亞洲金融危機和俄羅斯經濟崩潰前的 1997 年。

鮑爾森並未預測崩潰即將再次來臨，但他謹慎地警告投資者，「像過去八年裡這麼穩定的市場，不會迎來令人高興的結局」。鮑爾森認為，隨著股價一步步地小幅上漲，投資者可能對市場風險過於自滿了。

加拿大 Gluskin Sheff 財富管理公司首席經濟學家、策略師 David Rosenberg 也在質疑，市場大背景不那麼向好，美股為何無所畏懼。他昨日發推特稱，要知道金融股一直在下跌，前一交易日都下挫 1.3% 了，都正式處於「調整」區間了，金融股可是經濟的命根子，怎麼還能看漲美國股市呢？

Rosenberg 此前就警告過美股長達九年的牛市即將終結。他認為，標普 500 指數已經在今年 1 月達到本輪牛市高點，未來 12 個月美國經濟將經歷衰退，因為聯準會在本輪周期中為股市貢獻了 1000 點的漲幅，所以，「我們必須關注一切倒轉的後果。」

GuideStone Capital Management 總裁 David Spika 進一步解釋，過去這幾年裡，正是聯準會和全球央行們放水推動了股市的上揚。而現在央行緊縮將產生負面影響，「我們快走到頭了」。

彭博策略分析師和前基金經理 Richard Breslow 也對市場的一派樂觀表示不解，不過他說，既然這樣，「只要還在持續下去，就盡情的享受這份快樂吧。」