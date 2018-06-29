捨不得孩子套不著狼！大摩：谷歌該砸33億美元 送各家一台Home Mini

摩根士丹利分析師週四 (28 日) 建議，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 應該免費發放美國家庭每戶一台 Home Mini 智慧音響，才能抵抗亞馬遜 Echo 將零售搜尋市場「整碗端走」。

Home Mini （圖：AFP)

該款音響目前零售價格 49 美元，換算下來，約莫 33 億美元的費用。摩根士丹利分析師 Brian Nowak 表示，如此一來，未來 5 年零售搜尋產生的營業獲利會有「這筆小錢」的 5 倍，也就彌補回來了。

Nowak 認為，谷歌的零售搜尋業務恐怕日漸遭亞馬遜 (Amazon.com Inc) (AMZN-US) 侵吞，因為越來越多人使用語音方式購物，而在智慧音響滲透率方面，市場普遍認為亞馬遜的發展領先谷歌。

Amazon Echo (圖：AFP)

他估計，到 2022 年前約有 70% 家庭擁有智慧音響，如果谷歌不趁此時大手筆犧牲，屆時亞馬遜的市占數量將是谷歌的 1.3 倍，恐怕為時已晚。

摩根士丹利估計，到 2022 年零售搜尋業務 (語音購物) 營收 440 億美元，或營業獲利近 160 億美元，意味著智慧音響市場具有龐大潛力。

亞馬遜如今已主宰電商業，如今又進攻藥局界，但谷歌語音助理購物與美國大型零售商合作，包括好市多、Target 和 Home Depot，也有瓜分市場的能力。

亞馬遜近日進入音控電視領域，Nowak 認為，更多畫面導向的選擇可能「加速語音商業活動」。目前語音助理的使用情形中，購物僅占一小部分的比例，根據今年 1 月 Adobe analytics 做的調查，語音購物約佔 22%。

「在這背景下，我們主張谷歌需要讓更多人家中都都擺一台谷歌智慧音響。」

當然，Nowak 警告，只是提高智慧音響的居家滲透率不代表大眾就會開始用這些設備購物。許多人喜歡用手機網購，或說消費者還盼望語音搜尋體驗能持續改善，更糟糕的是，有鑑於亞馬遜 Prime 在美國的強大滲透率，說不定谷歌現在切入都太晚了。

「那些 (Prime) 家庭更不可能用 Google Home 買東西吧，就算谷歌免費送他們一台。」

然而，海外市場發展就更難說得準。

Strategy Analytics 上個月報告指出，谷歌語音助理 Alexa 在智慧音響市場地位提升。根據報告，去年第一季亞馬遜在全球智慧音響市場擁有 81% 佔有率，而谷歌僅有 12%，但到今年第一季，亞馬遜占比竟萎縮至 43%，而谷歌提升至 26%。

所以，他仍是給予 Alphabet 股票評級為「加碼」，且週四將目標價自 1200 美元調升至 1250 美元。

過去 12 個月，谷歌股價上漲 16%，高於同期 S&P 500 指數 11% 的漲幅。

谷歌股價走勢