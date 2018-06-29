【華冠投顧】武傑電台:台股報復性強彈!漲勢能延續到下週嗎?

武傑關注個股: 3596 智易、2375 智寶、2371 大同、6153 嘉聯益、3406 玉晶光。

武傑關注個股:

1. 智易 (3596):

美中貿易戰風波未平，外資出走潮未歇，台幣跌至近 9 個月新低，有助外銷股獲利增加，台幣貶值概念股，獲利具想像空間，吸引法人進場。

操作建議： 5G 短線吸引市場買盤追價，不過量能過度放大，小心短線追價風險。

2. 智寶 (2375):

被動元件電容鋁箔材料供不應求，晶片電阻、鋁質電解電容今年漲勢明確，深耕汽車電子、電信網通設備、電力電子、新能源設備等鋁電解電容器解決方案，也打進大陸前 4 大品牌手機應用，深化 SMD 貼片電容。

操作建議： 被動元件人氣已經退潮，股價預計只是高檔震盪，小心追價險。

3. 大同 (2371):

調體質，持續朝高毛利業務發展，刪減低毛利的訂單，這個過程相當辛苦，但是必要。而在重電業務方面與台電合作，台電今年有不少設備更新需求，帶動訂單增加，下半年已有接到數項新案，包括變壓器與電線電纜的訂單能見度都已轉佳，交貨期則從年底一直延續到明年，可望增添本業的業績動能。

操作建議：今年內資買盤強勁，押寶營運轉機。短線支撐：25 塊。

4. 嘉聯益 (6153):

開發多年的 LCP 軟板天線產品傳獲蘋果 (AAPL-US) 青睞，規劃桃園觀音廠將生產此全新製程，新廠產能建置進度符合公司內部規劃，法人最新評估，高價高毛利的 LCP 軟板將占嘉聯下半年營收 5 成，預估嘉聯益今年營收上看 189 億元，每股純益可望達 3.74 元。

操作建議： 蘋果訂單恐怕不能支撐目前股價，建議反彈視之。

5. 玉晶光 (3406):

受惠於良率大幅提升，毛利率已經突破 4 成，不僅財報大有改善，更開始爭取新訂單，上半年來自於非蘋客戶的營收比重就已達 30％，目標是在下半年蘋果訂單大量出貨後，還能達到全年度 30％的目標，等於是比起往年的 5～10％，後勢可期。

操作建議： 股價相對獲利並不便宜，不建議過度追價。

◆台股盤勢分析:

◇尋找箱型高點

全球股市止跌回穩，台股小漲 + 13 點開出，在權值股買盤增強下；指數震盪走高，收盤大漲 + 182 點作收，收在 10836 點，成交量 1400 億。

台股果然在外資賣盤縮手後，今天就出現『報復性強彈』!! 不過對於今天大型權值股的強彈，雖然可以顯示『內資』強大的力量；但是當時間進入七月份後… 對多頭而言，急攻、強漲並不是一件好事!! 延續我們先前說的…『消息面』主導格局，來的快、去的快；台股沒有悲觀的理由，畢盡在匯率回沖下，第二季電子類股可望有亮眼財報。再者，年底尚有九合一大選；所以預計第三季可望是『區間震盪』，而這波的強漲，我們觀查的重點在…『尋找箱型高點』!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3596 智易、4979 華星光、2388 威盛、3360 尚立、5469 瀚宇博、3163 波若威… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4947 昂寶 KY、6155 鈞寶、8155 博智、6127 九豪、6432 今展科… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估