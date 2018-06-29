台股盤中─集團股、權值股領攻 指數大漲百點收復年線

台股今 (29) 日開高走高，由台塑、國巨、華新等集團股領攻，被動元件、MOSFET、IC 設計、網通、5G 概念股都是強勢指標，蘋概三王大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 走穩，加上金融股助攻，盤中大漲百點收復年線、5 日線；但法人提醒，在反彈過程中，量能似有不足，要觀察尾盤能否站穩年線之上，才有利下周表現。

美股周四收紅，道瓊工業指數收漲 98.46 點，NASDAQ 指數收漲 58.6 點，S&P500 指數收漲 16.68 點，費城半導體指數收漲 11.14 點；台股今日以 10667.64 點開出，上漲 13.36 點，在集團股及強勢族群領軍下，指數開高走高，一度衝達 10777.46 點，盤中大漲 123.18 點。

盤面上電子股、金融股齊揚，傳產股上漲居多，領攻股以集團作帳行情表現亮眼，台塑集團包括台塑、南亞、台化領攻，國巨集團有漲價等題材，被動元件股仍是強勢指標，華新集團的華新科、華邦電上漲；聯電今日停牌，集團股以矽統漲停表現亮眼。

LED 股走強，麗清盤中亮燈漲停，鼎元、東貝、宏齊等齊漲；網通股受惠 5G 題材，明泰、台揚、中磊、智邦等股都有表現；光學股也續強，玉晶光、華晶科、佳凌等股走揚；印刷電路板的嘉聯益也走高。

嘉聯益相關權證 資料來源：鉅亨網整理

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤在反彈過程中量能似有不足，盤中收復年線，尾盤則要觀察能否站穩年線 10716 點之上，才有利下周的表現；否則，如果無法站穩，則仍是弱勢反彈，要留意減碼弱勢股。

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