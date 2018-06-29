【華冠投顧】不是止跌是反彈

◆盤勢分析

季線反壓仍是觀察重點

焦點個股：2349 錸德、2456 奇力新、6435 大中、2426 鼎元

振鴻觀察股： 6446 藥華藥、5469 瀚宇博、2903 遠百、3090 日電貿

加權指數今天收 10836 大漲 182 點，量能 1400 億，大盤今天突破昨天說的短線下降趨勢線，分 K 也起死回生出現 KD 多頭背離，昨天預期的漲勢延遲了一天才出現，但是前幾天影音裡振鴻也都有講過，本波的下殺已經讓日線轉為空頭 (季線都破了定義為空頭不過分) 所以雖然「分線」出現止跌與多頭背離，但整體大結構要止跌還是需要日線層級出現止跌訊號，否則目前的漲勢都只能定義為反彈。而目前上方反壓很明顯就是下彎的季線，且從指標來看，KD 剛從鈍化區脫離，MACD 則是在零軸下，各種現象觀測，都同意今天的攻擊屬於反彈格局。

所以整體風險期還沒過，大家不要因為今天的大漲就鬆懈，因為這個反彈上來，是給你跑減少虧損比給你買的機會大。而整體要確立止跌，還需要更多證據佐證才行。簡單的說，下週仍然是風險期。(除非 V 轉)

但是今天大家應該都有感覺，大盤大漲，持股無感，因為今天都漲到權值股，前十大權值股除了 2412 中華電平盤外，漲幅是 1~3% 不等， 2330 台積電漲 2.12%，2317 鴻海漲 3.35%，1301 台塑漲 3.21% 貢獻了大盤不少漲點，但從線型來看，只有台塑還是多頭走勢，這也是要特別留意。類股方面，被動元件概念股 2456 奇力新昨晚大放營收利多，今天卻開高走低，在大盤大漲近兩百點的狀況被動元件雖然也是有漲，但卻沒半檔亮燈實在讓振鴻覺得不太對。而 mosfet 概念股則是有早盤開高高，尾盤殺低低的狀況，特別是本波最強勢的 6435 大中，3317 尼克森與 5299 杰力都有這種狀況。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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