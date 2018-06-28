中港股市未來數月將因貿易談判而放緩 惟年底有望回升--DWS

DWS(前稱德意志資產管理)周四稱，市場開始出現負面情緒，預計中國和香港股票市場在未來幾個月將因貿易談判而放緩，但應該在今年年底前再次回升，因此建議投資者把握仍然存在良機購入具有吸引力的公司。

DWS亞太區投資主管Sean Taylor在其評論中稱，美國存托憑證(ADR)在過去幾天遭到拋售，但大多數的股票下跌與貿易談判(如教育行業)無關，該行繼續看好中國股票，尤其是消費、銀行和互聯網板塊，並認為在適當的行業內策略性選股是關鍵。

「中國和香港的消費者情緒繼續保持強勁，我們聚焦金融和消費行業，因它們主要由國內市場驅動，受貿易談判影響較小，並仍在迅速增長。」他說。

他並指出，相比H股，A股更具吸引力，而A股方面只會專注個別行業，特別是醫療和教育等行業。

該行預計，未來12個月美元將保持強勁，貿易的不確定性會對人民幣產生影響，同時人民幣兌美元預計維持在6.4元的水平內，並有望升至6.5元。

Taylor認為，美中貿易局勢緊張，7月6日將確定第一波貿易制裁，主要影響“2025年中國制造”的產品組合中的行業，而不是廣泛沖擊，但風險將會升級。

「需要額外留意采購經理人指數，因為他們反映中美貿易戰的真實影響。」他說。

另外，DWS上調2018年全球增長預測，由3.8%上升至3.9%，預料2019年將維持在3.9%，相比一年前，對全球經濟的信心增強。而美國通脹於2018年處於1.9%，越來越近目標預期。

該行認為，美聯儲將繼續利率正常化，預計今年還將加息一次，並在2019年第一季前加息兩次，並於2019年前達3%的中性水平﹔預計歐洲央行將放緩其縮減步伐。

路透香港6月28日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)