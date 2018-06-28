中國對外開放不會止步於履行WTO承諾 促貿易平衡發展--白皮書

中國國務院新聞辦公室周四發布題為「中國與世界貿易組織(WTO)」白皮書，稱中國開放的大門不會關閉，只會越開越大；中國將繼續堅持對外開放基本國策，以更加積極的姿態融入經濟全球化進程，實行高水平的貿易和投資自由化便利化政策，促進貿易平衡發展。

白皮書還指出，中國將繼續積極推動境外投資持續合理有序健康發展，有效防範各類風險，同時，中國呼籲東道國避免濫用安全審查等限制性做法對投資進行過度限制，營造更加公平、透明、可預期的投資環境。

「中國的對外開放不會止步於履行加入世貿組織承諾。」白皮書稱，中國將促進貿易平衡發展，提高貿易便利化水平，大幅放寬外商投資準入，創造更有吸引力的投資環境，規範引導企業對外投資，並加快實施自貿區戰略。

白皮書稱，中國不刻意追求貨物貿易順差，客觀看待目前服務貿易存在的逆差，支持有利於豐富市場供給、提升人民生活品質、促進產業結構升級的進口；未來15年，中國預計將進口24萬億美元商品。

另外，中國金融業對外開放遠遠超出了加入世貿組織的承諾，未來將進一步擴大金融業對外開放，將中國金融打造成為具有競爭力、與中國經濟規模和影響力相匹配、更加開放的金融體系。

根據白皮書，截至2007年，中國加入WTO時的服務貿易領域開放承諾已全部履行完畢；截至2010年，中國貨物降稅承諾全部履行完畢，關稅總水平由2001年的15.3%降至9.8%。

**支持多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義**

白皮書指出，近年來，逆全球化潮流湧動，保護主義和單邊主義擡頭，以世貿組織為核心的多邊貿易體制遭遇挑戰。中國將繼續踐行承諾、遵守規則，積極參與多邊貿易體制建設，並旗幟鮮明反對單邊主義和保護主義。

「搞單邊主義不符合市場規律，不符合國際規則，最終必然損人害己。」白皮書稱，「搞保護主義如同把自己關進黑屋子，看似躲過了風吹雨打，但也隔絕了陽光和空氣。」

中國主張通過世貿組織爭端解決機制妥善解決貿易爭端。按照事項統計，截至2018年4月，中國在世貿組織起訴案件17項，已結案8項；被訴案件27項，已結案23項。

在創造更具吸引力的投資環境上，中國將繼續推進簡政、降稅、減費改革，繼續加強同國際經貿規則對接，增強透明度，強化產權保護，加快制定出台《外國投資法》。

「中國鼓勵中外企業開展正常技術交流合作，依法保護在華外資企業合法知識產權，同時，希望外國政府加強對中國知識產權的保護，」白皮書介紹稱，從2001年起，中國對外支付知識產權費年均增長17%，2017年達到286億美元。

中國國務院此前發布通知稱，將大幅度放寬外資市場準入，提升投資自由化水平。7月1日前修訂出台全國和自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施（負面清單）；並通過放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域等穩步擴大金融業開放。

路透北京6月28日

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