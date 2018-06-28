調查：全球貿易緊張打擊亞幣 人民幣倉位由多轉空

一份路透調查顯示，投資人過去一個月提高對亞洲貨幣的空倉，人民幣的倉位也由多轉空，為逾一年來首見，因中美貿易情勢更趨緊張。

隨著美國政府「美國優先」的政策展延至其他主要經濟體，在不確定性籠罩下，投資人轉為守勢，投入避險資產。

因此，日圓JPY=需求已經轉強，在此同時美國債券收益率已然升高，受到美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)向上的指標利率路徑的支撐，今年可能會再升息兩次。

這讓美元指數獲得支撐，美元月線料將連續第三個月上漲。

在美中這兩個全球最大經濟體間貿易緊張態勢升溫之際，這項對10位受訪者進行的調查顯示，人民幣的空頭押註升至2016年11月來最高。

人民幣兌美元周三六個月來首次跌破心理關口6.6。單單是在本月，人民幣兌美元就累計下跌逾3%，對受到密切監測的人民幣來說不同尋常。

愈發有預期認為，北京將允許人民幣進一步走弱，以緩解美國加征關稅措施的影響。

澳新銀行亞洲研究部門主管Khoon Goh表示，如果貿易緊張形勢真的在下半年對中國經濟造成影響，那麽將在亞洲地區產生溢出效應。

「因為想韓國、台灣這樣的經濟體，對中國出口占自身總體出口的比率很高，其中一部分商品中國會再出口。」

從印度到印尼再到菲律賓，該地區的許多央行都在通過升息來收緊流動性，為的是提振本幣匯率、遏制資本外流並對付通脹。

走在前方的是印尼央行，僅在5月就升息兩次，而且根據路透調查預測，該央行料在本周五進行第三次升息。

投資者對於印尼盧比的看空押註已經升至2015年10月以來最高。

本周稍早，印尼公布5月貿易赤字縮窄至15.2億美元，但該結果不及預期，受累於油價上漲。

堅挺的油價加劇了那些石油凈進口國的經常帳赤字問題，印度就是其中之一。美國已經要求各國從11月開始減少伊朗原油進口，這也給印度物價帶來上行壓力，因印度是伊朗原油的主要購買國之一。

投資者略微增加對印度盧比的空倉押註，盡管印度央行6月實施四年來首次升息。

印度盧比今年迄今跌逾7%，是表現最差的亞幣。

菲律賓披索表現第二差，促使菲律賓央行六周內兩度升息。披索空倉位於2008年10月來最高。

「最近新興市場升息行動，顯示新興市場風險溢價突然上漲，目前投資者要求更高回報，來補償增加的風險，」瑞穗銀行周二在一份報告中表示。

瑞穗銀行稱，風險溢價與全球貿易增長相關，而全球貿易因美國貿易政策而承受重壓。

這項路透調查集中於亞洲新興市場九種貨幣的當前倉位情況，它們是人民幣、韓國韓元 、新加坡坡元、印尼盧比、台幣、印度盧比、菲律賓 披索、馬來西亞馬幣和泰國泰銖。

調查采用對凈多頭或凈空頭部位的估值，從負3到正3。正3表示市場極度作多美元。

該數據包括無本金交割遠期外匯(NDF)的部位。

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