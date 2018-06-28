滙豐銀總座：在台策略聚焦三大面向

針對滙豐銀行在台發展策略，滙豐 (台灣) 銀總經理暨滙豐銀台灣區總裁陳志堅今 (28) 日表示，滙豐辦事處遍及全球 67 個國家與地區，在跨國企業金融業務上，相對有優勢，展望未來台灣市場的發展策略，將聚焦在數位轉型、風險管理以及提高台灣能見度等面向上。

陳志堅指出，台灣是滙豐大中華區策略重要一環，將持續深耕台灣，並配合政府南向政策，協助台商擴展和投資全球市場；另在數位轉型上也將持續發展，並提供財管客戶更好的服務與產品體驗，目前母集團也將注資發展數位化，擬推動 3 年 150 億美元提升客戶體驗的計畫。

此外，陳志堅說，風險管理和法遵文化意識也是發展策略之一，估計要打造以防制金融犯罪為核心的企業文化，目前集團與台灣已經投入防制金融犯罪的資源；重要的是，要提升滙豐 (台灣) 銀行在市場的能見度，擬從連結網絡方面著手。

陳志堅 2017 年 6 月被任命接任滙豐 (台灣) 商業銀行總經理暨滙豐銀行台灣區總裁一職，在此之前，擔任滙豐 (台灣) 商業銀行環球資本市場處負責人，在加入滙豐前，陳志堅曾擔任中國信託商業銀行金融交易部門銷售業務主管，並曾於花旗銀行債券固定收益部門服務，在金融業有 20 年以上的豐富經驗。

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