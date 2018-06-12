未來兩年投資170億美元！滙豐押注科技和亞洲業務增長

上周，投資者的目光大多聚焦在德意志銀行的負面新聞。本周它的「難兄」、金融危機後大幅改組、退出了全球多個地區業務的滙豐銀行 CEO John Flint，公布了 2 月履新以來首份改革戰略圖。

Flint 強調，滙豐銀行過去七年的改組是「處於正軌上」，目前要做的只是將速度加快。滙豐正處在「成長模式」，計劃投資 150-170 億美元在科技和亞洲業務，例如數字化銀行、加大在中國珠三角地區投資和發展財富管理業務等。

結合此前報導分析可知，本次公布的八大滙豐轉型策略有兩點令分析師意外。

首先，Flint 將到 2020 年時的有形資產回報率上調為至少 11%，大於此前設定的 10%。作為衡量銀行盈利能力的核心指標，滙豐去年的 ROE 僅為 5.9%，今年第一季為 7.5%，不過營業成本增速仍超過了營收增長，一度令市場對滙豐能夠順利「達標」捏了一把汗。

第二，Flint 排除了近期有大型收購的可能。《華爾街日報》提到，分析師在一季報後雖然對宣布新增 20 億美元的股票庫藏股力度感到不滿，但一致認為滙豐將在夏天前宣布從特定的零售市場退出，並在資管業務進行收購或開設合資公司。Flint 的記者會顯然與華爾街預期不符。

Flint 也重申了轉型不易。過去五年，滙豐管理層基本每年兩次討論增加盈利的方案，既認為當前在美國挑選收購目標過於昂貴，也不認為全面收縮至最核心的業務會奏效。因此銀行決定，將為美國的零售端和企業客戶繼續開拓全球投資機會，也重新進入了在次貸危機中吃了大虧的未擔保借貸領域，以期增加利潤。

華爾街見聞曾提到，與風雨飄搖的德銀相比，歐洲資產值最大的老牌銀行滙豐換帥相對平穩。在李嘉誠等重量級股東的干預下，金融危機後迎來的第二位 CEO Flint 是在滙豐工作了 28 年的老兵。也是滙豐新任董事長、亞洲人壽保險巨頭 AIA 集團前掌門人 Mark Tucker，在去年 10 月履新後作出的首個重要決策。

Flint 上任後的主要任務就是帶領滙豐創收，並繼續執行已經實施了三年的「聚焦亞洲」策略，收緊全球其他地區的非核心業務。首要目標是撿起 2016 年 8 月放下的目標：實現股本回報率大於 10%。

滙豐銀行的凈利潤在過去五年連續下滑，主要與金融危機後的監管趨嚴、全球主要地區利率環境偏低，以及低價的金融服務業競爭者湧現所致。但 2017 年開始展現盈利增長跡象，上半年的稅前利潤年增率上漲 5%，好於預期，從 2016 年第二季起分四次啟動了 75 億美元的股票庫藏股項目。

滙豐美國 ADR 存托股周一跌不足 0.1%，接近五日高位。其英股價格收漲 0.01%，但今年累跌近 5%，不及 FTSE 350 指數的銀行板塊累漲逾 2%。