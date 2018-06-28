新台幣重貶1.32角 連6挫未見止穩訊號 波段貶逾3%朝31元靠攏

在美中貿易戰不確定性高的陰霾下，國際股匯市波動劇烈，台北股匯市近來更持續呈現股匯雙殺格局，伴隨外資提款台股，新台幣今 (28) 日重貶 1.32 角，重挫壓力難以緩解，呈現連 6 貶，若排除 6 月 20 日僅微幅升值 0.05%，等於自前波高點 6 月 7 日的 29.648 元至今已連 14 個交易日貶值，合計 3 周來貶幅多達 3.17%。

新台幣近期重挫的衝擊，使台股瀰漫著資金逃殺的悲觀氣氛，匯銀人士表示，台北外匯經紀公司 6 月以來就有 4 個交易日出現成交值超過 10 億美元的狀態，匯市正充斥避險的聲浪和買匯需求，的確還看不到新台幣止貶訊號，貶破 30.5 元心理關卡後，不排除再朝向 31 元靠攏。

不過，匯銀人士也說明，根據過去經驗，一旦外資回頭也會以極快速度回籠，因此，近期仍要密切注意是否出現止穩訊號，而美國後續對貿易戰的態度將是關鍵。

元大寶華綜合經濟研究院則指出，外匯市場因美中全球兩大經濟體貿易緊張升高，使避險需求增溫，特別是中國人行定向降準寬鬆政策刺激下，人民幣匯率料將盤整偏弱，而主要亞幣匯率受美中貿易爭端的擔憂衝擊，預料仍將處於震盪偏弱。

另一方面，元大寶華也預料，中期來看，下半年美元仍將維持強勢。

新台幣今日以 30.5 元價位開出後，持續走低，收盤前最低一度來到 30.59 元，終場對一美元以 30.586 元作收，貶值 1.32 角，在主要亞幣中貶幅 0.43% 最大，其次人民幣也貶近 0.4%，韓元和日圓則在平盤上下波動。

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