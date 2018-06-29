紐約匯市—美元兌其他貨幣窄區震盪 德通膨亮眼 市場聚焦峰會 歐元溫和走強

週四 (28 日) 交易，美元兌其他貨幣漲跌互見，美元兌歐元吐回漲幅，歐元溫和走強。德國通膨數據鼓勵一些交易者買進歐元，另有數據顯示美國第一季經濟較稍早估計放緩，拖累美元。

美國第一季 GDP 成長年率 2.0%，較上個月公布的 2.2% 下降，消費者支出創近 5 年來最疲弱水準。

在過去 2 個交易日漲幅約 1% 後，ICE 美元指數下降 0.11% 至 95.16，美國與其他主要貿易國之間的緊張氣氛仍持續。

加州矽谷銀行資深貨幣交易員 Minh Trang 表示，「今天有點交錯，美元兌其他貨幣的走勢非常平。」

近日美元強勢上漲，美元指數已經站上近一年高點，Trang 認為這漲勢可能稍作休息，但長期趨勢仍看漲。

「6 月結束，Fed 在本月升息且預期下半年還會再升息 2 次，這就是事實。」

德國 6 月通膨超過 ECB 為歐元區制定的目標，支撐歐元兌美元上漲。

歐元兌美元自週三晚間的 1.155 美元上升至 1.1565 美元。

歐盟高峰會議題聚焦如何處理難民危機，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 再次呼籲全歐盟應達成移民問題協議，因她必須達成適用全歐盟的難民協議，以保住保守派鐵票，捍衛執政權。

BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 認為，雖然全歐盟尚未達成移民問題協議，早期選舉的立即性威脅已經消退，但移民問題仍是歐盟政策的前瞻與核心，所以週五的歐盟高峰會仍有可能會有一些推動市場前進的消息傳出。

其他貨幣

總體而言，週四貨幣匯率仍在區域間震盪，係因貿易戰的信號多空交錯令市場情緒低迷。

美元兌日圓大致持平在 110.40 日圓。

對貿易戰的擔憂讓人民幣兌美元觸及 7 個月新低點。

英鎊兌美元下跌 0.19%，自週三晚間的 1.3115 美元下降至 1.3077 美元，觸及 2017 年 11 月初以來最低水準。稍早，英鎊兌美元一度脫離 8 個月低點至持平，係因英國央行首席經濟學家 Andy Haldane 稱，他贊成升息的表決，在超寬鬆貨幣政策執行十年後，不應該令人訝異。

雖然英國脫歐議題也是高峰會的議程之一，但因為英國還沒有提出脫歐後與歐洲關係的明確立場，會議上對此議題著墨不多。

ACLS Global 首席策略師 Marshall Gittler 表示，「關於脫歐議題，歐盟的觀點是，現在沒有太多新內容可以討論，英國也沒有提出脫歐後雙方立場的可行方案，歐盟就此議題沒有什麼意見分歧，但我認為，這結論可能對英國和英鎊都是負面的。」

加元兌美元走強，係因油價上漲支撐，以及投資者加碼下賭加拿大央行下個月將升息。

墨西哥披索兌美元匯率見穩，且扭轉過去兩週的拋售趨勢。墨西哥即將進行總統大選。美元兌披索下跌 2.3% 至 19.7104 披索。