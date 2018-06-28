〈人民幣刷半年低〉分析師：美元上升動力有限 人民幣大幅走貶機率很低

市場傳出中國人民銀行 (PBoC) 開始進場干預匯率的風聲，降低人民幣大幅走貶之可能，有分析指出，最壞情況是一旦人行開始干預匯率，損耗外匯存底並收緊流動性，還會進一步加大貶值的預期，對債券市場不利。

據陸媒報導，人行昨 (27) 日出手干預人民幣跌勢，不論在岸或離岸市場都有相關操作。華創債券分析指出，在當前金融去槓桿的大環境下，貨幣政策不可能全面放鬆，即使是先前推出的定向降准，對資金的用途也有明確規定，而且降準還沒實施，人行公開市場已經淨回籠了 2500 億資金。

美元兌人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

另外，現在中國的外匯存底在 3.1 兆美元左右，一旦干預起來會讓外匯存底逼近 3 兆美元的臨界點，帶來的影響將會更大。因此，需要警惕央行干預外匯，並導致外匯存底下降至臨界點時對債券市場帶來的衝擊。

分析指出，最不利的情況就是，人民幣貶值壓力巨大，人行進場干預後，人民幣依舊繼續貶值，將對流動性造成較大壓力。原因在於，人民幣貶值本身就會導致外匯占款下降，使市場流動性下滑。而人行干預代表要拋美元、買人民幣，同時會加深貶值預期，民眾和企業換匯意願也會加強，使得流動性更趨緊張，推升利率上揚。

比較有利的情況是，無論人行是因人民幣貶值造成外匯占款下滑，或是因不斷干預匯率子彈不足，最終選擇用降準進行對沖，使流動性保持寬鬆，短端利率下降，進而對長端利率產生向下引導的作用。如果人行干預了，還能使匯率趨於穩定，對債券市場會是利多。

例如 2015 年 8-10 月，央行兩次降准，但是長端利率下滑的幅度還是要看短端利率下滑的幅度，如果人行只是對沖，沒有多餘投放資金，那麼即便降準，對利率的實質利多也有限，更多只是情緒上的利多。

儘管市場上有聲音表示，中國可能透過人民幣貶值作為對美國向中國商品加徵關稅的反擊。但有交易員表示，在 2015 年人民幣大貶導致資金大出逃的經驗後，中國官方還是希望放慢人民幣貶值的步調，避免掀起新一波的資本外流。

目前交易人士更關心人民幣兌其他主要貨幣的貶值幅度，本週人民幣兌美元已下跌 1.8%，相較之下，歐元的跌幅為 0.8%，日圓為 0.2%，韓圓為 0.8%。

《中國經濟網》報導，對於人民幣未來前景，中信證券首席固收分析師明明表示，美國下半年還會再升息，人民幣難逃貶值壓力，但持續大幅貶值的可能性不大。並指出：「長期來看，美國難以依靠財政刺激美元走高，美元上升動力有限，很有可能出現回落，人民幣下跌難以持續。」

中國金融四十人論壇高級研究員管濤認為，預計短期內市場看空情緒集中宣洩後，人民幣匯率走勢將會重新回歸經濟基本面。

平安證券研究報告也指出，在中國官方嚴格推進結構性去杠杆、嚴控房價等，有利於人民幣匯率穩定。從短期來看，考慮到資本管制仍然嚴格，且在當前中間價形成機制下，人民幣兌美元匯率大幅下跌壓力不大。