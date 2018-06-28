小米公開認購超10倍 成全球最大散戶規模IPO

小米公開認購數據已經出來，比預期要好很多。今日(6月28日)下午獲悉，截止今日十二點，共有超10萬投資者參與小米的散戶認購，認購總額超10.3億股。

根據港股市場中央結算中心的時間因素，這一數據暫未包括散戶今日半天提交的認購數。

據小米招股書顯示，其此次香港公開發行股數為1.08億股，發行價區間17至22港元。也就是說，即使不包括今日散戶提交的認購數據，小米現在公開認購已達9.49倍。

所有騰訊《一線》詢問的在港投行人士都表示，公開認購超10倍併不成問題。這是因為，一般來說，港股市場公開認購截止日最後一天都是散戶認購較為集中的時間。

盡管小米“生不逢時”遭遇港股資本市場整體不好的環境，經騰訊《一線》統計，小米此次散戶認購也是港股2011年以來發行規模50億美元以上IPO中，認購倍數最高的。實際上，小米也是今年以來全球散戶規模最大的IPO。

實際上，這幾天，關於小米公開認購的情緒併不好。騰訊《一線》昨日從不同的信源獲悉，有散戶陸續“抽飛”即推掉認購的情況。當時不少投行人士對騰訊《一線》表示，會擔心小米散戶認購額不足。

在此之前，騰訊《一線》也曾獲悉，小米的國際配售部分則要好過散戶認購，尤其是外資機構投資者。今日，騰訊《一線》再次獲悉，參與小米國際配售的外資機構投資者中，下單超過5億美元的併不在少數。

來源：騰訊《一線》

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