【盈警】童園國際(03830-HK)料年度業績由盈轉虧

童園國際(03830-HK)公布，集團於截至2018年4月30日止年度的收益較截至2017年4月30日止年度減少10%以上。集團於2018財政年度的毛利率亦有所下降，併預期就2018財政年度錄得虧損，相對2017財政年度則産生純利約2260萬港元。

集團於2018財政年度的收益較2017財政年度減少，主要由於：銷售至美國的産品平均售價下跌，主要歸因於當地主要客戶2017年6月起將採購安排由POE條款更改為FOB條款；由於Toys‘‘R’’UsInc.(TRU)先後於2017年9月及2018年3月提交第十一章破産呈請及宣布清盤(TRU危機)，導緻其償還應收貿易款項的能力成疑，故集團於2018財政年度下半年主動限製向TRU旗下若幹附屬公司供應貨品；及歐洲經濟增長持續低迷，加上TRU危機令玩具業彌漫不利情緒，導緻集團涉及歐洲客戶的銷售大幅減少及産品平均售價下跌。

集團預期於2018財政年度錄得虧損，主要由於以下各項拖累毛利率下降：上文所討論的平均售價下跌；油價及紙製品急劇上漲帶動塑膠樹脂及印刷盒單位成本大增，幅度超出集團預期及控製範圍；及人民幣兌港元及美元匯率驟升，增加集團旗下中國業務的營運成本。此外，集團就應收TRU及其集團公司的銷售賬款計提減值撥備，併因TRU危機而就TRU專有産品産生陳舊存貨減值撥備。

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