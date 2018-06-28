外資看淡Q2、Q3 聯亞盤中持續重跌 回測前低

聯亞 (3081) 第二季營運不如預期，近日外資報告看淡第二季、第三季表現，預期產品組合不佳不利毛利率表現，下一世代矽光產品需求向上速度較慢，短期獲利恐受影響，但資料中心升級及在矽光的領先位置，長線表現仍看好，將目標價下修至 330 元，今日股價再度下殺，跌幅高達 3%，回測前波低點。聯亞先前法說，預估第二季營收持平，但外資預期，毛利率恐從 54.7% 小幅下滑至 54%，主要係 PD/APD 及 GPON 急單影響，矽光產品又持續下滑。下半年矽光出貨量可能會有小幅彈升，預估第三季營收季增 11%，但較去年同期衰退 17%，不過，第四季矽光的貢獻度就會大幅提升，明年更進一步向上，也將帶動毛利率回升。



外資報告指出，雖然產品組合不佳不利毛利率表現，下一世代矽光產品需求向上速度較慢，短期獲利恐受影響，但長期趨勢仍向上，看好資料中心升級的商機，以及聯亞在矽光仍居領先位置，將今明年的獲利預估分別調降 9%、6%，目標由 351 元調降至 330 元，維持買進評等。