外資連10賣續創今年次長 金融股連2天遭外資全面提款

台股今 (28) 日因遭遇摩台期結算，壓抑台積電填息企圖，僅管盤中一度收復年線 10714 點，但無力守住，終場下跌 46.75 點，以 10654.28 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 81.82 億元，外資自營商買超 0.31 億元，投信買超 1.18 億元，自營商自行賣超 5.8 億元，自營商避險買超 2.79 億元，合計賣超 83.64 億元。外資目前連 10 天賣超續創今年次長，金融股連 2 天遭外資全面提款。

期貨部分，三大法人僅投信單獨偏空，外資加碼多單 1050 口，淨部位多單回升到 28462 口；投信加碼空單 303 口，淨部位空單來到 25930 口；自營商回補空單 1173 口，淨部位空單降到 3785 口，合計三大法人回補空單 1920 口，淨部位空單為 1253 口。

外資今天賣壓不減，電金權值股依然是外資主要提款機，其中金融股仍是外資主要賣超區，外資賣超前 10 名當中，就有中信金、兆豐金、開發金等 3 檔，而中信金更是高居外資賣超首位，其餘台新金、新光金、合庫金、第一金、元大金、永豐金、玉山金、華南金、國泰金、富邦金及國票金也都遭賣，金控股連續 2 天遭外資大舉賣超。

電子股部分，鴻海已連續 10 天遭外資賣超，晶圓龍頭台積電也同遭外資連 10 天，聯電亦遭連 7 賣，同時近 2 天賣超張數都超過萬張，光碟雙雄中環及錸德，及面板雙虎友達與群創，全部續遭外資賣超。反倒是被動元件族群，國巨獲外資連 3 買，華新科及奇力新也重新獲外資買超。

至於仁寶、和碩、彩晶、宏碁、廣達、光寶科、緯創、英業達、欣興、南亞科、京元電子、晶電等，外資賣超也均超過 2000 張。

ETF 部分，外資則是連續 6 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 5 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是又轉為賣超。

外資集中市場買超第 1 名富邦 VIX，買超張數 24594 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超張數 15518 張，第 3 名晶電中信 7B 購 07，買超張數 8959 張，第 4 名晶電元富 7B 購 01，買超 8800 張，第 5 名晶電國泰 7C 購 01，買超 6348 張，6 到 10 名依序為，鼎元，買超 3759 張；國泰中國 A50 正 2，買超 3742 張；中鴻，買超 3271 張；晶電統一 82 購 02，買超 3124 張；晶電群益 7B 購 05，買超 2850 張。

外資集中市場賣超第 1 名為中信金，賣超張數 26850 張，第 2 名友達，賣超 15218 張，第 3 名兆豐金，賣超 15146 張，第 4 名聯電，賣超 14376 張，第 5 名群創，賣超 11297 張。6 到 10 名依序為，開發金，賣超 10407 張；鴻海，賣超 9796 張；仁寶，賣超 9350 張；中環，賣超 8682 張；元大台灣 50，賣超 7472 張。

法人表示，外資今天繼續從台股提款，已經連續 10 天賣超，尤其當新台幣兌換美元匯率就貶破 30.5 元，更讓市場擔心外資將一去不回頭，整體來看，由於台股已經連續 2 天在年線之下，如果無法在一周之內重新站回到年線之上，再加上 5 日線、10 日線及月線也陸續向下彎，預料 10700-11000 點將成為台股反壓區。

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