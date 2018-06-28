榮科IPO掛牌首日漲幅逾35% 未帶動金居買盤激情

李長榮集團旗下電解銅箔供應商榮科 (4989-TW) 今 (28) 日以每股 24.8 元上市掛牌，盤中漲幅逾 35%，榮科的蜜月行情，卻無法帶動同類股的金居開發 (8358-TW) 走勢，金居盤中維持在 40.35 元的平盤附近遊走。

榮科的去年獲利亮眼，稅後純益 5.99 億元，年增 47.25%，每股純益 4.28 元。榮科總經理陳銘樹指出，榮科已完成開發汽車防撞雷達用銅箔產品，預計全年汽車應用營收比重，將由去年 30% 提升到 35%。

榮科去年營收 37.74 億元，依產品應用端來看，比重最高是汽車應用 30%，光電板 14%，NB 板 13%，HDI 板占 13%，伺服器板占 12%，手機板占 12%，消費性電子占 6%。

榮科主要產品為高良率利基型銅箔，每月產量 1000 噸，去年銷售量約 1.1 萬噸，銷售應用電動車鋰電池製程占營收約 3-4 成，其他並應用於 PCB 上游銅箔基板生產；該公司今年並將以生產去瓶頸他方式小幅擴張產能。

榮科今年首季營收 8.87 億元，毛利率 19.02%，季減 1.31 個百分點，年減 12.83%，稅後純益 9893 萬元，季減 21.65%，年減 54.88%，每股純益為 0.71 元。

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