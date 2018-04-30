矽光客戶產品轉換 聯亞Q2營收、毛利率估持平

聯亞光電 (3081) 今(30)日舉行電話法說會，並公布第一季財報，EPS 為 2.01 元，大致符合市場預期。財務長楊吉裕表示，25G 新產品進行試產，第二季出貨量將放大，3D 感測應用在手機預計 6 月量產，但矽光客戶產品進行轉換，單季數據通信占比將下滑，電信因中興事件影響有些不確定性，但初估影響不大，整體營收可望與前一季持平，毛利率希望持穩。聯亞公布第一季合併營收 5.77 億元，年成長 53.54%，毛利率較前一季下滑約 2.46 個百分點至 54.7%，營業淨利 2.31 億元，較前一季成長超過一倍，EPS 為 2.01 元，大致符合市場預期。



楊吉裕表示，第一季毛利率下滑主要有三個因素影響，包括匯率、PD 占比提高及折舊攤提增加，第二季匯率相對有利，但 PD 隨電信占比提升，營收占比會增加，折舊隨新機台上線也會增加，希望毛利率能維持第一季水準。



第一季電信、數據通信占比各約 40-45%，剩下 10% 約工業。其中，矽光占比 30-35%，較前一季下滑，主要是矽光客戶產品進行轉換，預估第二季出貨量進一步下降。不過，10G 二次磊晶占比約 10%，第二季將持續提高。25G 新產品第一季小量出貨，第二季將進行試產，出貨量將放大。



電信通訊部分，2.5G PON 第一季占比約 20-25%，出現顯著成長，已經回升到高峰時期的一半，預估第二季占比將小增。不過，電信通訊受到中興事件影響，第二季有些不確定性，目前對業績影響小，後續要觀察。而 3D 感測第一季占比約 1%，應用在手機預計 6 月量產，對營收貢獻將進一步成長。在電信占比提升、數據通信占比下滑下，第二季營收可能僅與第一季相當。



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